ترامب: قاسم سليمانى قتل وأصاب ألاف الأمريكيين وكان يجب قتله منذ سنوات

ريهام عبد الله

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن قاسم سليمانى، قد قتل وأصاب الآلاف من الأمريكيين بجروح بالغة على فترات طويلة من الزمن.

وقال ترامب فى تغريدات عبر تويتر :"لقد قتل اللواء قاسم سليماني وأصاب الآلاف من الأمريكيين بجروح بالغة على مدى فترة طويلة من الزمن، وكان يخطط لقتل الكثيرين غيرهم ... لكن تم القبض عليه! كان مسؤولاً بشكل مباشر وغير مباشر عن وفاة ملايين الأشخاص، بما في ذلك العدد الكبير الأخير من مقتل بعض المحتجين في إيران نفسها".



ترامب

وتابع،" في حين أن إيران لن تكون قادرة على الاعتراف بذلك بشكل صحيح، فقد كان سليماني مكروه داخل البلاد؟، كان يجب أن يتم قتله منذ عدة سنوات!".

وقالت الخارجية الأمريكية عبر حسابها على تويتر: "بتوجيه من الرئيس، قام الجيش الأمريكى بعمل دفاعى حاسم لحماية الأفراد الأمريكيين فى الخارج من خلال قتل قاسم سليمانى، قائد قوة الحرس الثورى الإيرانى، وهى منظمة إرهابية أجنبية مدرجة من قبل الولايات المتحدة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، فجر اليوم الجمعة، بأنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد فى العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيرانى اللواء قاسم سليمانى.

وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتى طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبى العراقى.

فيما وصفت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية اغتيال القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى بأنه قد يكون التصعيد الأكثر دراماتيكية فى صراع الشرق الأوسط منذ حرب العراق.

وقالت المجلة إن الإعلان عن اغتيال سليمانى قائد قوات القدس فى الحرس الثورى الإيرانى، التى تنفذ عمليات عسكرية فى المنطقة، جاء بعد يوم من مهاجمة أنصار جماعة عراقية مدعومة من إيران لمقر السفارة الأمريكية فى بغداد، التى اعتبرت انتقاما من طهران على ضربات جوية أمريكية سابقة قتلت 25 من مقاتلى كتائب حزب الله.

وأوضحت "فورين بوليسى" أن بعض الخبراء أشاروا إلى أن ما كان حتى الآن حرب منخفضة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران قد تنفجر قريبا.

وقال سيث جونز، الخبير فى التطرف فى الشرق الأوسط فى مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأمريكى، إننا ننتقل إلى فترة حيث هناك احتمالا قويا بتصعيد الحرب والصراع المباشر بين واشنطن وطهران.