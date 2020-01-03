انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس الجيزة غدا

تنطلق غدا السبت الموافق 4 يناير 2020 امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/ 2020، حيث سيؤدي غدا طلاب الصف الثالث الابتدائي والبالغ عددهم (224273) طالبا على مستوى محافظة الجيزة اولى امتحاناتهم في مادتي( اللغة العربية والتربية الدينية)، وفي نفس التوقيت سيؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي والبالغ عددهم (219674) امتحانهم في مادة اللغة العربية .

وأكد خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات من حيث تجهيز اللجان والكنترولات وتشكيل غرفة عمليات فرعية بجميع الادارات التعليمية بالإضافة الى غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية لمتابعة العملية الامتحانية اولا بأول، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على الجميع بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والقواعد المنظمة للامتحانات بما يضمن توفير جو امتحاني ملائم ومريح لابنائنا الطلاب .

وتبدأ امتحانات الصف السادس الإبتدائى، عربى ولغات ، 12 يناير القادم، وتنتهى 15 يناير، والخامس الابتدائى تبدأ 12 وتنتهى 15 يناير ، والرابع الإبتدائى 4 يناير وتنتهى 11 يناير، كما تبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادى والثانى الإعدادى عام - لغات ، 9 يناير وتنتهى 15 يناير، وتبدأ امتحانات شهادة التعليم المهنى وكذلك الشهادة الإعدادية عام - لغات، 16 وتنتهى 23 يناير .

وأضاف مدير تعليم الجيزة، لـ"اليوم السابع" ، أنه تم تنظيم ورش عمل للموجهين لشرح مواصفات الورقة الامتحانية وطرق وضع الأسئلة ومواصفات الامتحان بشكل عام، مؤكدا أنه يتم التنسيق مع كل الإدارات لتنظيم اللجان وتجهيزها .

و أكد خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أن تقويم مواد الأنشطة التربوية يكون عمليا ويعتمد قبل نهاية الفصل الدراسى بـ15 يوم ، ويجرى امتحان المستوى الرفيع حسب ظروف كل مدرسة لمدة ساعتين .