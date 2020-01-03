المرشح الخاسر فى انتخابات الرئاسة بغينيا بيساو يطعن فى صحة النتائج

بيساو (رويترز)

قال متحدث باسم المحكمة العليا، إن المرشح الخاسر فى انتخابات الرئاسة فى غينيا بيساو، قدم طعنا أمام المحكمة اليوم الجمعة لإبطال فوز رئيس الوزراء السابق عمر سيسوكو إمبالو فى جولة الإعادة.

وأعلنت مفوضية الانتخابات يوم الأربعاء فوز إمبالو بالانتخابات التى أجريت فى 29 ديسمبر كانون الأول بنسبة 54 فى المئة من الأصوات. لكن دومينجوز سيموز بيريرا، مرشح الحزب الحاكم، اشتكى من حدوث تزوير، وقال إن الأصوات تجاوزت عدد الناخبين المسجلين فى بعض مراكز الاقتراع.

وقال مراقبون أفارقة إنه بعد بداية مضطربة شابتها احتجاجات وتناحر سياسي، مضت جولتا التصويت فى شهرى نوفمبر تشرين الثانى وديسمبر كانون الأول بسلاسة، حيث خسر الرئيس جوزيه ماريو فاز فى الجولة الأولى.

وأقر ماريو فاز، بالهزيمة وأعلن دعمه لإمبالو. وكان ماريو فاز أول رئيس لغينيا بيساو يتم فترة حكم كاملة لكن ولايته شابهتها اضطرابات سياسية واتهامات بالفساد.