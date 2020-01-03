كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على فتاة وعاطلين أثناء خطفهم مواطن بمنطقة الأزبكية بسبب خلافات سابقة بينهم، وحرر محضر بالواقعة.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية، بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية ، تناهى إلى سمعهم صوت إستغاثة من أحد الأشخاص، وبإستبيان الأمر أمكن ضبط (عنصريين إجراميين لهما معلومات مسجلة، وإحدى الفتيات) وبصحبتهم (عامل، ومطلوب التنفيذ عليه فى 11 قضية "تبديد، ضرب" بالحبس سنتين و3 شهور) وبسؤاله إتهمهم بالشروع فى إختطافه.

وبمواجهتهم بما جاء بأقوال الأخير، أيدوها وقررت الفتاة بوجود خلافات بينها وبين المجنى عليه، فخططت لخطفه إنتقاماً منه، وفى سبيل ذلك قامت بالإستعانة بالمتهمان لتنفيذ مخططها، وقامت بإستدراجه للتقابل بمحل الضبط بدعوى إنهاء الخلاف بينهما، وعقب وصوله قاموا بمحاولة خطف المجنى عليه إلا أنه استغاث بالقوات وتمكنوا من ضبطهم، وبمواجهة المجنى عليه بما جاء بأقوال المتهمة أيدها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتم إخطار اللواء نبيل سليم مدير المباحث بالواقعة.