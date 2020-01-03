تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على فتاة وعاطلين أثناء خطفهم مواطن بمنطقة الأزبكية بسبب خلافات سابقة بينهم، وحرر محضر بالواقعة.
تعود الواقعة أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية، بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية ، تناهى إلى سمعهم صوت إستغاثة من أحد الأشخاص، وبإستبيان الأمر أمكن ضبط (عنصريين إجراميين لهما معلومات مسجلة، وإحدى الفتيات) وبصحبتهم (عامل، ومطلوب التنفيذ عليه فى 11 قضية "تبديد، ضرب" بالحبس سنتين و3 شهور) وبسؤاله إتهمهم بالشروع فى إختطافه.
وبمواجهتهم بما جاء بأقوال الأخير، أيدوها وقررت الفتاة بوجود خلافات بينها وبين المجنى عليه، فخططت لخطفه إنتقاماً منه، وفى سبيل ذلك قامت بالإستعانة بالمتهمان لتنفيذ مخططها، وقامت بإستدراجه للتقابل بمحل الضبط بدعوى إنهاء الخلاف بينهما، وعقب وصوله قاموا بمحاولة خطف المجنى عليه إلا أنه استغاث بالقوات وتمكنوا من ضبطهم، وبمواجهة المجنى عليه بما جاء بأقوال المتهمة أيدها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتم إخطار اللواء نبيل سليم مدير المباحث بالواقعة.
كانت وزارة الداخلية شنت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لإستهداف كافة صور الخروج عن القانون وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة التي تستخدم في المشاجرات وأعمال العنف، واستهداف الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة خاصة التي أوشكت على السقوط، وذلك بالتنسيق مع مديريات المختلفة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من "ضبط 206 قطعة سلاح نارى، 255 قضية مخدرات وتنفيذ 83134 حكم قضائى متنوع".
وجاء من ضمن المضبوطات 206 قطعة سلاح نارى، بحوزة 192 متهم، حيث تم ضبط (16) بندقية آلية، و(48) بندقية خرطوش، و(16) طبنجة، و(126) فرد محلى، و طلقة مختلفة الأعيرة، و(275) قطعة سلاح أبيض.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
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