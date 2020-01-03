العاهل المغربى يهنئ أوماروسيسوكو بمناسبة انتخابه رئيسا لغينيا بيساو

بعث العاهل المغربى الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أومارو سيسوكو إمبالو؛ بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية غينيا بيساو.
وأعرب الملك محمد السادس - فى البرقية - للرئيس أومارو سيسوكو إمبالو عن أحر تهانيه وأصدق تمنياته بكامل التوفيق فى مهامه السامية.
وأضاف العاهل المغربي "أغتنم هذه المناسبة ، لأعرب لكم عن مدى ارتياحي لعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع بلدينا، مؤكدا لكم حرصي على العمل سويا معكم من أجل تعزيزها والارتقاء بها لما فيه صالح شعبينا الشقيقين".
العاهل المغربى يهنئ أوماروسيسوكو بمناسبة انتخابه رئيسا لغينيا بيساوالجمعة، 03 يناير 2020 07:18 ص
العاهل المغربى الملك محمد السادس
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بعث العاهل المغربى الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أومارو سيسوكو إمبالو؛ بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية غينيا بيساو.
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