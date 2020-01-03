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الصرف الصحى بالإسكندرية: رفع حالة الطوارئ فى الأماكن الواقعة على البحر

الجمعة، 03 يناير 2020 03:00 ص
الصرف الصحى بالإسكندرية: رفع حالة الطوارئ فى الأماكن الواقعة على البحر أمطار - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد الدكتور هلالى عبد الهادى، مساعد رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، استمرار موجة الطقس السيئ التي تضرب الإسكندرية حاليًا، حيث  تستمر اليوم الجمعة حتى يوم السبت المقبل، وقال هلالى عبد الهادى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الأمور سوف تتطور يوم السبت، حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار، مشيرًا إلى أن شركة الصرف الصحى قد استعدت لذلك، وقام اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة  بإصدار تعليمات برفع حالة الطوارئ لجميع الإدارات والمناطق الواقعة على البحر.

وأوضح الدكتور هلالى عبد الهادى أنه خلال يومى الجمعة والسبت، سوف تشهد الإسكندرية هطول الأمطار الغزيرة، -وفق ما جاء بالنشرة الواردة اليوم من معهد بحوث الموارد المائية- حيث تشير إلى احتمالات سقوط أمطار يومي الجمعة والسبت على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة ومتوسطة وخفيفة قد تصل إلى 35 - 45 مم/يوم على التوالي طبقاً لنتائج استقراء الخرائط المجمعة.

وقد حذرت محافظة الإسكندرية، من الأمطار الغزيرة، التي يصاحبها انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء المحافظة لتكون أقل من معدلاتها بنحو من 4 إلى 5 درجات، ويكون الطقس باردًا وشديد البرودة ليلاً يصل الى حد الصقيع أحيانًا وتنشط الرياح وتكون مثيرة للأتربة على الطرق الصحراوية.

وناشدت محافظة الإسكندرية  المواطنين عدم الخروج إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة، والبقاء بالأماكن المفتوحة أثناء حدوث البرق، وحذرت المحافظة من الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبًا لخطر الصعق، وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم وقوف السيارات على شنايش المطر، وعدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار بها.

 

 


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