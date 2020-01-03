الدكتور طارق فاروق عبد الصمد عميدا لكلية التربية الرياضية ببنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، عن صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور طارق فاروق عبد الصمد عميدا لكلية التربية الرياضية.

الدكتور طارق فاروق عبد الصمد حصل على بكالوريوس فى التربية الرياضية 1993 ثم ماجستير فى التربية الرياضية" كينماتيكا"، ثم الدكتوراه فى التربية الرياضية" الميكانيكا الحيوية" من جامعة أسيوط، وتدرج في الدرجات العلمية من معيد بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة، ثم مدرس مساعد ثم مدرس ثم استاذ مساعد ثم أستاذ بذات القسم وذات الكلية.

كما تدرج فى المناصب الأكاديمية من رئيس قسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط ، ثم عين وكيل للكلية لشئون التعليم والطلاب فرع الوادى الجديد جامعة أسيوط ، وأشرف على العديد من الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراة.

وحسب بيان لجامعة بنى سويف يتقدم الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير والعرفان للدكتور مختار أمين على جهده المتميز خلال فترة توليه عمادة الكلية.

وفى سياق متصل وافق مجلس جامعة بني سويف في جلسته رقم "178" برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على ترقية 26 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم طبقا لشروط الترقية المنصوص عليها في قانون 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات واللجنة الدائمة للترقيات كل فيما يخصه ، وطبقا للأبحاث المنشورة والقواعد المعمول بها في لجان الترقيات المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.