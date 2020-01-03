التحقيق مع عاطل أطلق النيران على مندوب بشركة بتحريض من شخصين بمصر القديمة

كتب سليم على

تباشر نيابة مصر القديمة الجزئية، التحقيق مع عاطل أطلق النيران على مندوب بشركة بتحريض من شخصين بسبب خلافات سابقة بينهما فى بدائرة، كما أمرت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة مصر القديمة، يفيد بتلقيه اخطارًا من مستشفى القصر العينى الفرنساى، باستقبالها "مصطفى.ا.م" 25 سنة، مندوب بشركة للشحن بالمعادى (مصاب بطلق ناري بالظهر أدى إلى تهتك بالفقرات القطنية، ولا يمكن استجوابه).

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع شاهد الواقعة صديق المصاب "حسام.م.ع"21 سنة سائق بشركة أوبر، وبسؤاله قرر بأنه عقب خروجه من مطعم وكافيه آندريا الكائن بدائرة قسم شرطة دار السلام وبصحبته صديقه المصاب وآخران، واثناء سيره بالسيارة قيادته رقم ف ط 9846 ماركة نيسان صني بطريق كورنيش النيل ـ دائرة القسم، وانحرفت تجاههم سيارة بيضاء اللون "لم يتمكن من التقاط أرقامها" وقام قائدها باطلاق عيارين ناريين من سلاح ناري كان بحوزته تجاه المجني عليه، مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها، وكذلك تلفيات بالسيارة عبارة عن ثقب بالباب الخلفي الأيمن.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى ارتكابها وتحمل أرقام أ ب ل 5614 ماركة هيونداى توسان بيضاء اللون ملك "عبد الرحمن.ع.ع" 25 سنة عاطل وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من أثنان من أصدقائه (محددين و هاربان)، وأقر بأنه نظراً لسابقة حدوث مشاجرة بين المتهمان الهاربان وبين المجني عليه منذ حوالى 3 شهور، أثناء تواجدهما والمجني عليه بإحدى الملاهي الليلية - وعقب علمهما بتواجد المجني عليه بالمطعم، قام بانتظاره وتتبعه بالسيارة ملكه حتى وصوله لمحل الواقعة وارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه انتقاماً من المجني عليه، وتم بارشاده ضبط السيارة ملكه والمستخدمة في ارتكاب الواقعة بمنطقة سكنه.

وكما تم بإرشاده بمسكنه ضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة طبنجة ماركة CZ عيار 9 مللى وبخزينتها 6 طلقات من ذات العيار ) كما عثر بداخل السيارة المضبوطة على 2 فارغ من ذات العيار، وبالكشف الفني على السلاح المضبوط تبين أنه مبلغ بسرقته في المحضر رقم 598 لسنة 2014م جنح الهرم / جيزة.

وبمناقشته عن مصدر السلاح الناري المضبوط بحوزته أقر بتحصله عليه من أحد الأشخاص ( جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه ) نظير تعاملات بينهم في مجال بيع وشراء المواد المخدرة، وفى وقت لاحق توفى المجنى عليه متأثراً بإصابته بمستشفى القصر العينى الفرنساوى، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.