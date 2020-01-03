سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 05:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الإسكان" تدعو حائزى الأراضى بمدينة الشروق لتقديم سندات الملكية

الجمعة، 03 يناير 2020 01:29 م
"الإسكان" تدعو حائزى الأراضى بمدينة الشروق لتقديم سندات الملكية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، حائزى الأراضى فى نطاق القرار الجمهورى رقم (636) لسنة 2017، والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق، للتوجه لمقر جهاز مدينة الشروق، لتحديد رغبتهم فى كيفية تحصيل مستحقات الدولة، سواء كانت عينية أو نقدية، وتقديم سند الملكية أو سند التواجد، على أن يتضمن الطلب تسلسلا كاملا للملكية، وكذا عمل الإرشاد المساحى على الطبيعة لقطعة الأرض، وذلك طبقا للنموذج المُعد بجهاز المدينة، تمهيداً للعرض على اللجان المختصة، واستكمال الإجراءات، وذلك حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع فى مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.

وحول مواعيد توجه حائزى الأراضى لجهاز مدينة الشروق، أوضح المهندس محمد أنور هلال أن حائزى الأراضى بمساحات من 3 أفدنة وأكثر وما زالت بالكامل في حوزة العميل دون تقسيمات على كامل القرار الجمهوري، يتقدمون فى الفترة من 1/1/2020 : 9/1/2020، وحائزى الأراضى بمنطقة الرابية، يتقدمون فى الفترة من 12/1/2020 : 29/6/2020، طبقا للكشف المعلن على الموقع الإليكترونى الخاص بالهيئة، وحائزى الأراضى بباقي المساحة لكامل القرار الجمهوري، يتقدمون فى الفترة من 1/7/2020 : 30/9/2020، طبقا للكشف المُعلن على الموقع الإليكترونى الخاص بالهيئة، وتم تخصيص الفترة من 1/10/2020 : 29/10/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المُحددة.

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم (636) لسنة 2017، والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق لتصبح إجمالي المساحة (52992 فداناً)، وكذا صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2422) لسنة 2019، بشأن آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهورى.


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه الشروق

هيئه المجتمعات العمرانيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مساعد نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات "المنصورة الجديدة"

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 11:01 ص

نائب رئيس"هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" يتفقد مشروعات القاهرة الجديدة

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 11:23 ص

نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العبور

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 11:36 ص

نائب رئيس"هيئة المجتمعات العمرانية" يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العبور

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 11:00 ص

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:31 ص

نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يتفقد المشروعات الجارى تنفيذها

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:12 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

وصول بطاقة كهربا إلى اتحاد الكرة وقيد اللاعب بقائمة الأهلى خلال ساعات

وصول بطاقة كهربا إلى اتحاد الكرة وقيد اللاعب بقائمة الأهلى خلال ساعات

إسراء عبد الفتاح تشارك بأول صورة لأبنتها "تمارا" بملابس بابا نويل

إسراء عبد الفتاح تشارك بأول صورة لأبنتها "تمارا" بملابس بابا نويل

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية غدا تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية غدا تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايى لمباراة إف سى مصر فى الدورى

الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايى لمباراة إف سى مصر فى الدورى

دراسة كندية: واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للتحرش العام الماضى

دراسة كندية: واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للتحرش العام الماضى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة