الأحزاب اليسارية الإسبانية تعقد اتفاقا على تشكيل حكومة جديدة

كتبت فاطمة شوقى

توصل الحزب العمالى الإشتراكى الإسبانى وحزب اليسار الجمهورى الكتالونى إلى اتفاق حول إنشاء طاولة للتفاوض بين الحكومة المركزى الإسبانية والحكومة الكتالونية من أجل التوصل لحل للوضع القائم فى إسبانيا من تغيب تشكيل حكومة حتى الآن بعد الانتخابات التى تم اجراؤها فى نوفمبر الماضى، حسبما قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية.

وأشارت، إلى أن الاتفاق يقضى إحداث مفاوضات بين الحكومتين المركزية والمحلية خلال 15 يوما بعد تشكيل الحكومة الإسبانية المقبلة مشيرة إلى أن الإعلان مشترك من الطرفين شدد على أن الفرصة لتجاوز حالة التعطل وبحث مستقبل كتالونيا مع وضع أسس لإيجاد حل للصراع

وأوضحت الصحيفة أن الحزبين التزما كذلك بتقديم الاتفاقات التى سيتم التوقيع عليها وأيضا الإجراءات والتدابير التى سيتم اعتمادها خلال هذه المفاوضات.

وأشارت، إلى أنه سيتم تنصيب سانتشيز على رأس الحكومة الإسبانية الجديدة خلال الجولة الثانية من التصويت المقرر عقدها يوم 7 يناير حيث سيكتفى بأغلبية نسبية لإعادة انتخابه .

وأذكر، أن الاتفاق يتضمن قسمين، الأول يركز الأول على الاعتراف بوجود مشاكل سياسية فى كتالونيا وتفعيل المسار السياسى للتوصل لحل لتلك الأزمات، أما القسم الثانى فهو لإنشاء طاولة للتفاوض بين الحكومتين المركزية والمحلية.

كما تعهد الحزب الاشتراكى وحزب اليسار الجمهورى الكتالونى أيضا بالدخول فى حوار مفتوح حول جميع الاقتراحات التى سيتم تقديمها حول مستقبل جهة كتالونيا.

وكان المجلس الوطنى لحزب اليسار الجمهورى الكتالونى قرر خلال الاجتماع الذى عقد أمس الخميس، فى برشلونة المصادقة على هذا الاتفاق وكذا على امتناع نوابه ال 13 عن التصويت خلال جلسة تنصيب المرشح الاشتراكي بيدرو سانتشيز رئيسا للحكومة الإسبانية المقبلة .

وكان بيدرو سانتشيز توصل الاثنين الماضى إلى اتفاق مع الحزب الوطنى الباسكى للحصول على دعم نوابه الستة فى جلسة التنصيب .