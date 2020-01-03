إيران تستدعى السفير السويسري وتسلمه رسالة إلى واشنطن

كتب محسن البديوى

استدعت إيران السفير السويسري للمرة الثانية وسلمته رسالة إلى واشنطن، وذلك حسبما افادت فضائية "العربية الحدث" فى خبر عاجل منذ قليل.

فيما أشار سناتور جمهوري ، إلى أن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، كان يخطط لانقلاب في العراق بتوجيهات من خامنئي.

وبحسب وسائل إعلام إيران، زار خامنئي منزل قاسم سليماني لتقديم التعازي لذويه.

فيما وصفت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية اغتيال القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى بأنه قد يكون التصعيد الأكثر دراماتيكية فى صراع الشرق الأوسط منذ حرب العراق.

وقالت المجلة إن الإعلان عن اغتيال سليمانى قائد قوات القدس فى الحرس الثورى الإيرانى، التى تنفذ عمليات عسكرية فى المنطقة، جاء بعد يوم من مهاجمة أنصار جماعة عراقية مدعومة من إيران لمقر السفارة الأمريكية فى بغداد، التى اعتبرت انتقاما من طهران على ضربات جوية أمريكية سابقة قتلت 25 من مقاتلى كتائب حزب الله.

وأوضحت "فورين بوليسى" أن بعض الخبراء أشاروا إلى أن ما كان حتى الآن حرب منخفضة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران قد تنفجر قريبا.

وقال سيث جونز، الخبير فى التطرف فى الشرق الأوسط فى مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأمريكى، إننا ننتقل إلى فترة حيث هناك احتمالا قويا بتصعيد الحرب والصراع المباشر بين واشنطن وطهران.

وأضاف أن الشرق الأوسط مشتعلا بالفعل بصراعات وحركات احتجاجية واسعة، والآن فإن الأمر أصبح أسوأ بكثير.