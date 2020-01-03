سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 10:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيران تستدعى السفير السويسرى مجددا لتسليمه ردها على رسالة أمريكية

الجمعة، 03 يناير 2020 08:41 م
إيران تستدعى السفير السويسرى مجددا لتسليمه ردها على رسالة أمريكية محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني
دبى (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن طهران استدعت السفير السويسرى للمرة الثانية اليوم الجمعة لتسليمه ردها على رسالة أمريكية وذلك بعد ساعات من نقل رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران عبر دبلوماسى سويسرى فيما يتعلق بمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقال عباس موسوى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء إن السفير السويسرى الذى يرعى المصالح الأمريكية فى إيران استُدعى إلى وزارة الخارجية لتسلم الرد "الملائم" من طهران. ولم يقدم المتحدث مزيدا من التفاصيل.

وفى السياق ذاته، نقل التلفزيون الرسمى فى إيران عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، قوله إن مقتل قاسم سليمانى قائد فيلق القدس فى ضربة أمريكية بالعراق كان عملا من أعمال "الإرهاب الدولي".

وأضاف أنه "تصعيد خطير وأحمق للغاية... كان (سليماني) القوة الأكثر فعالية فى مواجهة إرهابى (تنظيمي) داعش والقاعدة".


إيران

أخبار إيران

السفير السويسرى

سويسرا

رسالة أمريكية

أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

10 مشاهد رسمت دور قاسم سليمانى داخل وخارج إيران.. اعتاد الظهور والاختفاء المفاجئين وتمتع بكاريزما غامضة.. لقبه الإيرانيون بـ"رجل الأمن القوى".. ونافس قوات التحالف فى ملاحقة داعش.. ورفض رسالة "CIA" فى 2017

الجمعة، 03 يناير 2020 08:30 م

ترامب يكتب سطر نهاية جنرال إيران القوى.. غدا بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 03 يناير 2020 07:06 م

إيران تنتفض لمقتل قاسم سليمانى ونجله يبكيه.. مسيرات تجوب المدن للتنديد باغتياله وتدعو للانتقام وسط شعارات مناهضة للولايات المتحدة.. بدء إجراءات نقل جثمانه إلى طهران.. وإسماعيل قانى يخلفه فى قيادة فيلق القدس

الجمعة، 03 يناير 2020 07:00 م

إيران تستدعى السفير السويسري وتسلمه رسالة إلى واشنطن

الجمعة، 03 يناير 2020 06:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور ..هطول أمطار متوسطة على محافظتى الغربية ومطروح

صور ..هطول أمطار متوسطة على محافظتى الغربية ومطروح

النائب محمود بدر: القبض على رئيس مصلحة الضرائب فى قضايا فساد

النائب محمود بدر: القبض على رئيس مصلحة الضرائب فى قضايا فساد

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس الجيزة غدا

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس الجيزة غدا

الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل تتبع قاسم سليماني قبل اغتياله

الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل تتبع قاسم سليماني قبل اغتياله

تاريخ من القتل.. أبشع 9 مذابح ارتكبها العثمانيون أوقعت ملايين الضحايا

تاريخ من القتل.. أبشع 9 مذابح ارتكبها العثمانيون أوقعت ملايين الضحايا

لما الدنيا تضحك.. زوجان يفوزان باليانصيب ويكتشفا خلو ابنهما من السرطان

لما الدنيا تضحك.. زوجان يفوزان باليانصيب ويكتشفا خلو ابنهما من السرطان

أحمد حلمي ينضم لتريند أغنية تميم يونس الجديدة "سالمونيلا".. فيديو

أحمد حلمي ينضم لتريند أغنية تميم يونس الجديدة "سالمونيلا".. فيديو

صور من بلد الأمن والأمان.. رئيس الوزراء يتسوق فى مول بمدنية أكتوبر بدون حراسة

صور من بلد الأمن والأمان.. رئيس الوزراء يتسوق فى مول بمدنية أكتوبر بدون حراسة

BBC تكشف عن مفاجأتها في 2020.. مسلسلات Line Of Duty وKilling Eve تعود من جديد

BBC تكشف عن مفاجأتها في 2020.. مسلسلات Line Of Duty وKilling Eve تعود من جديد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة