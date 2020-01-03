إيران تستدعى السفير السويسرى مجددا لتسليمه ردها على رسالة أمريكية

دبى (رويترز)

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن طهران استدعت السفير السويسرى للمرة الثانية اليوم الجمعة لتسليمه ردها على رسالة أمريكية وذلك بعد ساعات من نقل رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران عبر دبلوماسى سويسرى فيما يتعلق بمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقال عباس موسوى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء إن السفير السويسرى الذى يرعى المصالح الأمريكية فى إيران استُدعى إلى وزارة الخارجية لتسلم الرد "الملائم" من طهران. ولم يقدم المتحدث مزيدا من التفاصيل.

وفى السياق ذاته، نقل التلفزيون الرسمى فى إيران عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، قوله إن مقتل قاسم سليمانى قائد فيلق القدس فى ضربة أمريكية بالعراق كان عملا من أعمال "الإرهاب الدولي".

وأضاف أنه "تصعيد خطير وأحمق للغاية... كان (سليماني) القوة الأكثر فعالية فى مواجهة إرهابى (تنظيمي) داعش والقاعدة".