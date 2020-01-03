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إعدام مأكولات بحرية وأغذية منتهية الصلاحية فى بورسعيد.. صور

الجمعة، 03 يناير 2020 05:27 م
إعدام مأكولات بحرية وأغذية منتهية الصلاحية فى بورسعيد.. صور جانب من المضبوطات
بورسعيد محمد فرج

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شنت الأجهزة الرقابية حملة مكبرة بالتنسيق مع الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية ومراقبة الأغذية والطب البيطرى والرقابة التموينية لضبط الأسواق والمحلات العامة والمطاعم والكافيهات للتأكد من سلامة السلع والأغذية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت الحملة التى جاءت بتوجيهات الدكتور أحمد حسن هاشم وكيل وزارة مديرية الشئون الصحية والدكتورة مروة حلاوة مدير الطب الوقائى وتحت إشراف مجدى الخضر وكيل مديرية التموين وقسم التفتيش والمجازر بالطب البيطرى ومفتشى مكتب مراقبة الأغذية عن ضبط أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى بالإضافة إلى إعدام كميات من الزيوت و المأكولات البحرية "سى فود" لوجود تغير فى الخواص الطبيعية فضلا عن كونها غير معلومة المصدر.

وعلى الفورتم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتوصية بغلق أحد المطاعم "الشهيرة" لتدنى مستوى النظافة التى تضر بالصحة العامة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفى سياق آخر، شنت الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد حملة على المخابز المدعمة بدائرة حى الزهور لمتابعة مدى مطابقة الخبز البلدى للموصفات والتصدى لتجار الكسب غير المشروع، من خلال توجيهات ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، بالتنسيق مع مباحث التموين .

وأسفرت الحملة التى قادها محمد النجدى مدير عام الرقابة التموينية، وتحت إشراف مجدى الخضر وكيل المديرية، وخالد فهمى رئيس الرقابة وابراهيم الدهرى رئيس الحملة، وهشام السعيد وأشرف الداودى من مفتشى الرقابة التموينية، من ضبط 2 طن ونصف دقيق تموينى مدعم استولى عليها صاحب مخبز بدون وجه حق.

وقال محمد النجدى مدير الرقابة التموينية لـ "اليوم السابع " إن صاحب المخبز خالف مرسوم القانون 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980بشأن الإستيلاء على حصص تموينية مدعمة يحظر تداولها خارج المخابز البلدية المرخص لها .

وعلى الفور تم تحرير المحضر رقم 740 أمن دولة طوارئ جنح الزهور لسنة 2019 والتحفظ على المضبوطات على أرصدة المطاحن الحكومية  لصالح هيئة السلع التموينية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

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المضبوطات

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المضبوطات

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المضبوطات

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 المضبوطات


 

 

 
 
 

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بورسعيد

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