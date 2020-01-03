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إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق "الجلالة - الزعفرانة"

الجمعة، 03 يناير 2020 04:52 م
إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق "الجلالة - الزعفرانة" انقلاب سيارة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب 6 أشخاص اليوم الجمعة، إثر إنقلاب سيارة ملاكى بطريق الجلالة الزعفرانة، حيث تم الدفع بسيارات الاسعاف القريبة من موقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفي غارب المركزي لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات أسعاف البحر الأحمر، يفيد إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق الواصل بين طريق الجلالة والزعفرانة، علب الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف المتمركزة بالقرب من كمين الزعفرانة. 
 
وفور وصول سيارات الأسعاف لمكان الحادث تبين أصابة 6 أشخاص، بينهم 3 سياح ألمان وأمريكيان الجنسية، وسائق مصرى، وأن أصاباتهم متفرقة وذلك في اتجاه منطقة الزعفرانة التابعة لمحافظة البحر الأحمر وتحديدا بالكيلو 11.
 
وتم نقل المصابين لمستشفي غارب المركزي، وتبين أن إصاباتهم متفرقة ما بين كدمات وسحجات وجروح وخلع بالكتف وحالتهم مستقرة، تم تحرير محضر بالواقعة وحاري العرض علي النيابة العامة وقامت ادارة المرور بتسير الحركة المرورية بالطريق. 
 
وكان لقي أول أمس الأربعاء  شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، اثر إنقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب - الغردقة، كانت فى اتجاهها لمدينة الغردقة، تم نقل المصابين وجثة المتوفى لمستشفي رأس غارب المركزي، وتم اخطار الاجهزة الأمنية التي قامت بأتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة، وتم  العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وقامت بسوال المصابين بعد امتثالهم للشفاء.
 
وكان قد ورد اخطار لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر يفيد إنقلاب سيارة ملاكي بطريق غارب الغردقة، وانتقل لمكان الحادث اللواء ايهاب رافت رئيس مدينة غارب وإدارة المرور والحماية المدنية بغارب وتم نقل المصابين للمستشفي، وقام مجلس مدينة غارب بالاشتراك مع إدارة المرور بمدينة رأس غارب والخماية المدنية برفع السيارة من الطريق واطفائها بعد اشتعالها. 

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