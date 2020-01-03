إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق "الجلالة - الزعفرانة"

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات أسعاف البحر الأحمر، يفيد إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق الواصل بين طريق الجلالة والزعفرانة، علب الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف المتمركزة بالقرب من كمين الزعفرانة.

وفور وصول سيارات الأسعاف لمكان الحادث تبين أصابة 6 أشخاص، بينهم 3 سياح ألمان وأمريكيان الجنسية، وسائق مصرى، وأن أصاباتهم متفرقة وذلك في اتجاه منطقة الزعفرانة التابعة لمحافظة البحر الأحمر وتحديدا بالكيلو 11.

وتم نقل المصابين لمستشفي غارب المركزي، وتبين أن إصاباتهم متفرقة ما بين كدمات وسحجات وجروح وخلع بالكتف وحالتهم مستقرة، تم تحرير محضر بالواقعة وحاري العرض علي النيابة العامة وقامت ادارة المرور بتسير الحركة المرورية بالطريق.

وكان لقي أول أمس الأربعاء شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، اثر إنقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب - الغردقة، كانت فى اتجاهها لمدينة الغردقة، تم نقل المصابين وجثة المتوفى لمستشفي رأس غارب المركزي، وتم اخطار الاجهزة الأمنية التي قامت بأتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة، وتم العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وقامت بسوال المصابين بعد امتثالهم للشفاء.

وكان قد ورد اخطار لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر يفيد إنقلاب سيارة ملاكي بطريق غارب الغردقة، وانتقل لمكان الحادث اللواء ايهاب رافت رئيس مدينة غارب وإدارة المرور والحماية المدنية بغارب وتم نقل المصابين للمستشفي، وقام مجلس مدينة غارب بالاشتراك مع إدارة المرور بمدينة رأس غارب والخماية المدنية برفع السيارة من الطريق واطفائها بعد اشتعالها.