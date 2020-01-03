إحالة مسئول مخزن أدوات كهربائية للمحاكمة بتهمة الغش التجارى فى الأزبكية

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الأزبكية، بإحالة مسئول مخزن أدوات كهربائية إلى محكمة الجنح، بتهمة الغش التجارى بعد القبض عليه وبحوزته 21 ألف قطعة أدوات كهربائية مجهولة المصدر بعد أن وجهت النيابة له تهمة الغش التجارى، وكانت معلومات وردت لضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة من ضبط "جمال.أ"، 57 سنة مسئول عن مخزن تابع لشركة للتوريدات الكهربائية والالكترونية الكائن 7 حارة البارورية، دائرة قسم شرطة الأزبكية لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من عدادات الكهرباء والأدوات الكهربائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب مداهمة المخزن تم ضبط 800 عداد كهربائى، 21 ألف قطعة أدوات كهربائية متنوعة عبارة عن مفاتيح وفيوز وترانس، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحــــرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتى ذلك فى إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا والتى من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، تشديد الرقابة على القطاعات التموينية لتحقيق الاستقرار بالأسواق ومكافحة كافة صور الغش التجاري.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، شنت حملاتها التموينية المكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجارى، وأسفرت عن ضبط 2012 قضية تموينية متنوعة "خلال 48 ساعة"، خلال 48 ساعة الماضية.