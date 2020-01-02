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ميناء السخنة يستقبل 8 أوناش للعمل فى الحوض الثانى بعد التوسعة الجديدة

الخميس، 02 يناير 2020 12:27 م
ميناء السخنة يستقبل 8 أوناش للعمل فى الحوض الثانى بعد التوسعة الجديدة وصول الأوناش الجديدة لميناء السخنة
كتب: مدحت عادل

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أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية، السفينة الهولندية MITIQ على رصيف الحوض الثاني، وعلى متنها 8 أوناش ساحة RTG والتي تستخدم في تداول الحاويات بالساحة الخاصة بالحاويات بالحوض الثاني بميناء السخنة بعد عملية التوسعة الجديدة للحوض، حيث تعد هذه الدفعة الثانية بعد استقبال الميناء الشهر الماضي للدفعة الأولى بعدد 4 أوناش لصالح شركة موانئ دبي العالمية صاحبة امتياز أرصفة ميناء العين السخنة.

 

السفينة تصل الميناء
السفينة تصل الميناء

وتعد هذه الأوناش من أحدث طرازات الأوناش الموجودة في العالم، حيث تصل حمولتها إلى 41 طن ومعدل التداول محملة إلى25 متر\دقيقة وغير محملة 50متر\دقيقة، وهي من إنتاج شركة ZPMC الصينية لصناعة المعدات الثقيلة وهي شركة عالمية متخصصة في صناعة الأوناش العملاقة الخاصة بمحطات تداول الحاويات حيث تستخدم هذه الأوناش في الساحة الخلفية لرصيف الحوض الثاني.

 

ميناء السخنة
ميناء السخنة

وأضاف المركز في بيانه، أن هذه الأوناش الجديدة جاءت مفككة وسيتم تجميعها في الساحة وستسهم في تحسين قدرات عمليات الميناء بشكل ملموس، كما سيتم استقبال معدات أخرى ستدعم توسعة الحوض الثاني منها رافعتين جسريتين على سكك، وثماني رافعات جسرية على عجلات مطاطية، التي استقبلتها الميناء صباح اليوم بالإضافة إلى معدات برية مثل عربات المحطة الداخلية والمقطورات الخاصة بالمحطة.

 

وصول الاوناش ميناء السخنة
وصول الاوناش ميناء السخنة

ويأتي استقبال الرصيف الجديد لهذه الأوناش، في إطار قيام شركة موانئ دبي العالمية بالتجهيز لتشغيل الرصيف بعد انتهاء شركة "تشاينا هاربر" من توسعة الحوض الثاني بتكلفة حوالي 10 مليارات جنيه، أي بنحو (560 مليون دولار)، حيث تشمل أعمال التطوير ساحة جديدة للحاويات بمساحة 350 ألف متر مربع، مما يساهم في رفع طاقة الميناء إلى أكثر من مليون حاوية سنوياً، كما يضم المشروع أكبر معدات لمناولة الحاويات الصديقة للبيئة في الميناء.

 

وصول السفينة ميناء السخنة
وصول السفينة ميناء السخنة

وسيبدأ الحوض رقم (2) العمليات بحلول مارس 2020، وسيضاعف قدرة الميناء لتصل إلى 1.75 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً، ويعزز مشروع التوسعة موقع "ميناء السخنة" كبوابة تجارية رئيسية في مصر، وسيكون الميناء الوحيد بالبلاد القادر على مناولة أكبر سفن الحاويات في العالم.


المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قناة السويس

ميناء السخنة

اخبار الاقتصاد

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