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ممثلة شاركت فى فيلم "كابتن أمريكا" تطعن والدتها بسكين حتى الموت.. اعرف القصة

الخميس، 02 يناير 2020 02:00 م
ممثلة شاركت فى فيلم "كابتن أمريكا" تطعن والدتها بسكين حتى الموت.. اعرف القصة ممثلة تقتل والدتها
كتب محمد شعلان

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ألقت الشرطة الأمريكية القبض على الممثلة مولى فيتزجيرالد البالغة من العمر 38 سنة، بتهمة طعن والدتها البالغة من العمر 68 عاماً بسكين حتى الموت في ولاية كانساس الأمريكية، وساهمت الممثلة مولي فيتزجيرالد فى أدوار صغيرة في أفلام هوليوودية معروفة ، ولكن يعد عملها الأشهر المشاركة بدور ثانى فى فيلم "كابتن أمريكا" الذى ضم مجموعة من أشهر نجوم السينما الأمريكية فى هوليوود.

 

وأفادت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن صحيفة "كانساس سيتي ستار" بأن مولي فيتزجيرالد ، 38 عامًا، اعتقلتها الشرطة الثلاثاء الماضى في كانساس بتهمة جريمة قتل من الدرجة الثانية كما سجنت قبل ذلك فى سند بقيمة 500،000 دولار، ولم يتضح إلى الآن ما إذا كان لديها محام يمكنه التعليق نيابة عنها، وأشارت السلطات إلى عثورها على جثة والدتها ميتة داخل منزلها فى 20 ديسمبر وتم اكتشاف ملابسات الحادث فيما بعد.

 

ممثلة تقتل والدتها
الممثلة بعد القبض عليها

 

الممثلة مولى فيتزجيرالد هى مخرجة ومنتجة للأفلام وممثلة، عملت فى معظم الأفلام منخفضة الميزانية بما في ذلك "الحقيقة القانونية" في عام 2014 و"تزحف" في عام 2017، وأشهر أعمالها مشاركتها في فيلم "Captain America" ، ​​حيث لعبت دور ستارك جيرل، وعملت كمساعد للمخرج جو جونستون وحقق الفيلم 176.6 مليون دولار في الولايات المتحدة.

يذكر أن أحد المعجبين بفيلم الأبطال الخارقين، ارتدى زى شخصية "كابتن أمريكا" الشهيرة، ونعى الكاتب والمؤلف "ستان لى" الأب الروحى لشخصيات "مارفل" الخارقة، الذى توفى عن عمر يناهز الـ 95 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، والتقط "كابتن أمريكا" صورا بجوار اسم "ستان لى" فى ممر المشاهير بمدينة هوليوود، ويضع الكثير من الزهور، لينعى الأسطورة بشكل لائق به، كون شخصية "كابتن امريكا" هى المفضلة له بحسب تصريحاته السابقة.

 

تان لى هو المدير السابق لمؤسسة "مارفل كوميكس" ومؤلف الكثير من شخصيات الأبطال الخارقين، والتى اشهرها Spider-Man، وX-Men وHulk، وiron man، وthor، ودكتور سترينج، وآخرهم شخصية "black panther" المشاركة فى سلسلة أفلام المنتقمين.


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