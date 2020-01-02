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"معلش معنديش مرايات".. شاهد اصطدام طائرتين فى مطار تورونتو بكندا

الخميس، 02 يناير 2020 08:26 م
"معلش معنديش مرايات".. شاهد اصطدام طائرتين فى مطار تورونتو بكندا اصطدام طائرتين
كتب محمد جمال

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه اصطدام طائرتين على مدرج مطار بيرسون الدولي الأسبوع الماضي، ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشر على موقع تويتر طائرة من طراز "بوينج  777" تابعة للخطوط الجوية الكندية يتم سحبها على المدرج عندما يقوم جناحها بالاصطدام بطائرة متوقفة من طراز "إيرباص A321" ، مما يتسبب في دوران الطائرة إلى 45 درجة تقريب.

ووفقا لبيان صادر عن شركة الطيران الكندية: "وقع الحادث فى 27 ديسمبر الماضي، مشيرة أنه حدث على مدرج المطار ولكن بعيدا عن المحطة، وكانت الطائرات فارغة من الركاب لم يتم الإبلاغ عن إصابات نتيجة للحادث.

كما نص البيان: "إننا نحقق فى الحادث. لقد عادت طائرة بوينج 777 إلى الخدمة وتم إصلاح طائرة  إيرباص A321"

 

 

 

 


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بوينج

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