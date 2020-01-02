"معلش معنديش مرايات".. شاهد اصطدام طائرتين فى مطار تورونتو بكندا

كتب محمد جمال

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه اصطدام طائرتين على مدرج مطار بيرسون الدولي الأسبوع الماضي، ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشر على موقع تويتر طائرة من طراز "بوينج 777" تابعة للخطوط الجوية الكندية يتم سحبها على المدرج عندما يقوم جناحها بالاصطدام بطائرة متوقفة من طراز "إيرباص A321" ، مما يتسبب في دوران الطائرة إلى 45 درجة تقريب. Xii, essa não é bem a virada de ano que se espera. pic.twitter.com/hkxKUYDyBc — Aviões e Músicas (@avioesemusicas) December 30, 2019

ووفقا لبيان صادر عن شركة الطيران الكندية: "وقع الحادث فى 27 ديسمبر الماضي، مشيرة أنه حدث على مدرج المطار ولكن بعيدا عن المحطة، وكانت الطائرات فارغة من الركاب لم يتم الإبلاغ عن إصابات نتيجة للحادث.

كما نص البيان: "إننا نحقق فى الحادث. لقد عادت طائرة بوينج 777 إلى الخدمة وتم إصلاح طائرة إيرباص A321"