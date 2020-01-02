معدلات الأمان تثير القلق.. السلطات الأمريكية تحقق فى حادث سيارة تسلا الكهربائية

كتبت:نهال طارق

تحقق الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة فى الولايات المتحدة فى حادث سيارة تسلا الكهربائية، والذى أدى إلى مصرع شخصين، بحسب ما نشرته شبكة سى إن إن الأمريكية، وتخطى أحد السائقين اشارة حمراء وكان يقود إحدى سيارات تسلا بعد مغادرته الطريق السريع 91 جنوب غرب لوس انجلوس واصطدم بسيارة هوندا مما تسبب في وفاة الاشخاص داخل السيارة الاخرى ليلة أمس الأول وفقا لما صرحت به ادارة شرطة المنطقة.

وقالت الإدارة المرورية للسلامة على الطرق السريعة في رسالة بالبريد الإلكتروني إن برنامجها الخاص للتحقيق في الحوادث سيعمل على اعادة مشهد التحطم واجراء تدقيق بشأن السيارة من طراز Tesla Model S بعد الحادث.

وبحسب التقرير لم يتم التوصل الى تعليقات او تفاصيل اخرى من المتحدث الرسمي لتسلا او أحد المسئولين بشرطة لوس انجلوس، إلا أن المخاوف من تكنولوجيا السيارات الكهربائية وما إذا كانت تتبع معايير السلامة اللازمة حاضرة.

وفى السياق نفسه، ذكرت الشبكة الأمريكية أن الشرطة استجابت للحادث في شارع فيرمونت وشارع أرتيسيا في حوالي الساعة 12:45 صباحًا، وفقًا للنقيب جون بينتو.

وخرج سائق سيارة Tesla من الطريق السريع 91 المتجه غربًا في منطقة Artesia Boulevard بسرعة عالية وفقد السيطرة على سيارته نتيجة للسرعة مما جعله يفشل في التوقف عند إشارة حمراء.

ووفقا للتقرير وقالت السلطات إنه اصطدم بسيارة هوندا عند تقاطع الطريق حيث اتجهت الهوندا نحو اليسار في شارع أرتيسيا.

وبحسب تقرير سي ان ان تم الإعلان عن وفاة سائق السيارة هوندا البالغ من العمر 40 عامًا وراكبه البالغ من العمر 39 عامًا فى مكان الحادث، بينما نقل ركاب السيارة تسلا إلى المستشفى لإصابتهم بجروح غير مهددة للحياة.