مؤشر: الإنتاج الصناعى فى بريطانيا يتراجع بأسرع وتيرة منذ 2012

رويترز

أظهر مسح اليوم الخميس تراجع إنتاج المصانع البريطانية في ديسمبر بأسرع وتيرة منذ 2012 مع تأثير ضعف الاقتصاد العالمي على الطلب وتقليص الشركات مخزوناتها من السلع التي كونتها تحسبا لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وانخفض إنتاج المصانع على مؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية البريطاني إلى 45.6 من 49.1 في نوفمبر وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2012. والقراءة الأدنى من 50 تشير إلى انكماش.

وانخفض المؤشر الأوسع نطاقا لمديري المشتريات، والذي يشمل الإنتاج والتوظيف وطلبيات التوريد، إلى 47.5 من 48.9 وهو ما يعد مراجعة بزيادة طفيفة عن قراءة أولية بلغت 47.4 ويشكل أيضا أدنى مستوى في أربعة أشهر.

وقال روب دوبسون الخبير الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت "مع ضعف الطلب واستمرار انخفاض الثقة، تقلصت مشتريات مستلزمات الإنتاج بشدة وتراجعت الوظائف للشهر التاسع على التوالي".

وظل مؤشر طلبيات التوريد الجديدة دون 50 للشهر الثامن على التوالي وقرب أدنى مستوى له في سبع سنوات.