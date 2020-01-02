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لجنة تقصى الحقائق حول أحداث الجنينة تؤدى القسم أمام النائب العام السوداني

الخميس، 02 يناير 2020 09:33 م
لجنة تقصى الحقائق حول أحداث الجنينة تؤدى القسم أمام النائب العام السوداني تاج السر الحبر النائب العام السودانى
الخرطوم /أ ش أ/

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أدت اللجنة الخاصة بتقصى الحقائق حول أحداث مدينة الجنينة، فى ولاية غرب دارفور السودانية، التى شهدت أحداث عنف أسقطت قتلى وجرحى، القسم أمام النائب العام السوداني، تاج السر الحبر.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي، فى بيان، اليوم الخميس - أن النائب العام، طالب اللجنة بإجراء تحقيق عادل، وبحيادية تامة، لتوضيح ماحدث والوصول للأشخاص الضالعين فى الأحداث.

ودعا الحبر، اللجنة إلى الالتزام بالمعايير الدولية والقانونية المؤيدة بالبيانات والأدلة، مشيرا إلى أن لجنة تقصى الحقائق تم تكوينها من الجهات القانونية والعدلية والأمنية لتقصى الحقائق حول أحداث مدينة الجنينة.

وتترأس النيابة العامة تلك اللجنة، وتضم ممثلين من وزارة العدل، والقوات المسلحة، والدعم السريع، والشرطة، وجهاز المخابرات العامة، للتحقيق فى الأحداث وتحديد المسئولية وتقديم الجناة للمساءلة القانونية.

فى غضون ذلك، تفقد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، يرافقه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، وأعضاء اللجنة العليا لمعالجة أحداث مدينة الجنينة، الأوضاع فى معسكر "كريندق"، الذى شهد أحداث العنف.

 


أحداث الجنينة

السودان

أخبار السودان

مظاهرات السودان

النائب العام السوداني

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