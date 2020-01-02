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فحص 212 سيدة بحملة " أورام الثدى" بالابراهيمية فى الشرقية

الخميس، 02 يناير 2020 10:38 م
فحص 212 سيدة بحملة " أورام الثدى" بالابراهيمية فى الشرقية جانب الحملة
الشرقية - إيمان مهنى

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قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، في إطار الحملة القومية للكشف المبكر عن أورام الثدي ، اختتمت فعاليات القافلة الطبية للكشف المبكر عن أورام الثدي بمستشفي الإبراهيمية المركزي ، بإشراف الدكتور السيد عبد السلام مدير المستشفي، بالتنسيق مع فريق من الأساتذة أطباء جراحة الأورام بجامعة الزقازيق ، وقع خلالها الكشف علي 212 سيدة وتم إجراء كافة الفحوصات اللازمة لهن.

كما أختتم المؤتمر الأول للعلاج الطبيعي بالمحافظة ، وذلك بقاعة التدريب مستشفي فاقوس النموذجي ، بإشراف الدكتور تامر ثابت مدير عام إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية ، بالتنسيق مع الدكتور محمد الناجي الحيوان مدير المستشفي ، حيث تم تدريب الأطباء وهيئة التمريض بالمستشفيات والإدارات الصحية بالمحافظة ، علي كيفية تطوير الأداء وتحسين الخدمة المقدمة للمرضي ، وتم توزيع شهادات اجتياز الدورة علي المتدربين .

تم توقيع الكشف الطبى علي أكثر من 4 مليون مريض بواقع 4 مليون 547 ألف 714 خلال عام 2019 ، وذلك بالعيادات الخارجية بمستشفيات الصحة ، منهم4 مليون 366 الف 981 مواطن بالعيادات المجانية ، وعدد 224 ألف283 مواطن بالإقتصادي بالمستشفيات .

كان تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور علي وحدة طب الأسرة بالنخاس التابعة للإدارة الصحية بالقنايات لمتابعة أعمال الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة ، تابع "مسعود" أعمال فحص الأطفال من عمر يوم وحتي 28 يوم ، وتحدث إلي الرائدات الريفيات بالوحدة وأكد علي أهمية الدور الذي يقوموا به بالمبادرة الرئاسية ، كما تفقد سير العمل بالوحدة والخدمات الصحية الأولية المقدمة للمواطنين ، وتابع مؤشرات الأداء للخدمات الطبية المقدمة بالوحدة .

وصرح الدكتور هشام مسعود في بأنه تم فحص 11500 طفل حديثي الولادة بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع بمحافظة الشرقية حتي الآن من خلال جهاز الانبعاث الصوتي ، وتم إحالة 10 حالات لمركز السمعيات بمستشفي الأحرار التعليمي بالزقازيق للتقييم الطبي وتلقي العلاج اللازم ، وتستهدف المبادرة فحص 150 ألف طفل خلال عام علي مستوي المحافظة ، وفحص 2 مليون ، 600 ألف طفل علي مستوي الجمهورية ، ويتم العمل من خلال فريق طبي في 120 وحدة صحية ومركز طبي بالمحافظة .

 


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