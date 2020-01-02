سوبر كورة
Ads
الخميس، 02 يناير 2020 03:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. رصف جسر ترعة الزمر بأوسيم وازدواج طريق الأرض المخضرة حتى الكوم الأحمر

الخميس، 02 يناير 2020 02:00 ص
صور.. رصف جسر ترعة الزمر بأوسيم وازدواج طريق الأرض المخضرة حتى الكوم الأحمر رصف طريق ترعة الزمر بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت محافظة الجيزة أعمال رصف الطبقة الرابطة بالقطاع المعيب لجسر ترعة الزمر بطول 1 كم ضمن خطة مديرية الطرق لرصف بعض الطرق بمركز ومدينة أوسيم الى جانب رصف وازدواج طريق الأرض المخضرة حتى الكوم الأحمر بطول 1.5 كم وعرض 20 متر وذلك فى اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومتابعة المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة.
 
وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أعلن أنه تم تخصيص 230 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى وذلك لتطوير منظومة الطرق والمحاور، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتدبير اعتمادات مالية إضافية لاستغلالها للنهوض بمستوى الطرق بعدد من القطاعات التى تم رصد حاجتها للتطوير، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بشوارع شكري القواتلى والجيش والمدبح بمركز ومدينة العياط حيث تم تخصيص 8 ملايين جنيه كاعتماد أولى للبدء فى تنفيذ أعمال الرصف بهم  إلى جانب الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بشوارع يوسف السباعى والجيش والكرنك بمركز ومدينة الصف تمهيدا للبدء فى تنفيذ أعمال الرصف لهم .
 
وأكد محافظ الجيزة أنه تم رصد 120 مليون جنيه لرفع كفاءة وتطوير الكبارى والمحاور الواقعة بنطاق المحافظة تماشياً مع الرؤية التى تم وضعها لإحداث وجهاً حضارياً للجيزة 2020،مشيرا إلى أنه سيتم تطوير واستكمال رفع كفاءة 6 محاور وكبارى حيوية تشمل محورى 26 يوليو وصفط اللبن وكوبرى الجيزة المعدنى وكوبرى العمرانية وكوبرى الساحل وثروت، وانه سيتم تركيب 1100 باكية حديدية لاستكمال تدعيم عناصر الأمان بمحور صفط اللبن إضافة إلى تركيب عواكس ومهدئات لسرعة السيارات إضافية بالطرق المستوية أعلى المحور وعدم الاقتصار على العواكس التى تم تركيبها بالمنحنيات الخطرة .
 
رصف طريق ترعة الزمر بالجيزة (2)
رصف طريق ترعة الزمر بالجيزة 

رصف طريق ترعة الزمر بالجيزة (3)
رصف طريق ترعة الزمر بالجيزة 

رصف طريق ترعة الزمر بالجيزة (1)
رصف طريق ترعة الزمر بالجيزة 

 


ترعة الزمر

أوسيم

طريق الأرض المخضرة

الكوم الاحمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظة الجيزة تغلق مراكز للدروس الخصوصية فى الحوامدية والهرم

الأربعاء، 01 يناير 2020 01:59 م

محافظ الجيزة: 230 مليون جنيه لتطوير منظومة الطرق خلال 2020

الأربعاء، 01 يناير 2020 12:54 م

مطالب برلمانية بضرورة تطوير الوحدات الصحية بقرى محافظة الجيزة

الأربعاء، 01 يناير 2020 06:00 ص

محافظ الجيزة: 120 مليون جنيه لتطوير 6 كبارى ومحاور خلال 2020

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 01:08 م

"صفقة الإنترلوك".. محافظة الجيزة تستبدل رخام أرصفة شارع البطل أحمد عبد العزيز ببلاط تحت مسمى التطوير.. التكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه.. والسكان: طلبنا عدم تكسير الجرانيت ورفضوا الطلب.. فيديو وصور

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 08:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انطلاق حصاد "قصب السكر" فى الأقصر اليوم.. وتوريد المحصول لمصنع أرمنت

انطلاق حصاد "قصب السكر" فى الأقصر اليوم.. وتوريد المحصول لمصنع أرمنت

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أول متحف بالشراكة مع القطاع الخاص بمصر "صور"

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أول متحف بالشراكة مع القطاع الخاص بمصر "صور"

لجان داخلية هامة بالهيئة الوطنية للانتخابات.. تعرف على اختصاصاتها

لجان داخلية هامة بالهيئة الوطنية للانتخابات.. تعرف على اختصاصاتها

قانون حماية البيانات الشخصية يٌحدد مهلة لتوفيق المخاطبين بأحكامه أوضاعهم

قانون حماية البيانات الشخصية يٌحدد مهلة لتوفيق المخاطبين بأحكامه أوضاعهم

الصحة: إجراء 340 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

الصحة: إجراء 340 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

بعد إلغاء نظام الممارسات.. تعرف على شروط وطرق تركيب العدادات الكودية

بعد إلغاء نظام الممارسات.. تعرف على شروط وطرق تركيب العدادات الكودية

"التعليم" تعلن فئات الطلاب المسموح لهم بدخول امتحان الثانوية العامة 2020

"التعليم" تعلن فئات الطلاب المسموح لهم بدخول امتحان الثانوية العامة 2020

بدء التحويلات المرورية فى مصر الجديدة لإنجاز عملية التطوير

بدء التحويلات المرورية فى مصر الجديدة لإنجاز عملية التطوير

أخبار × 24 ساعة.. "العدل" تبدأ تطبيق قرار الفترة الإضافية بمكاتب الشهر العقارى

أخبار × 24 ساعة.. "العدل" تبدأ تطبيق قرار الفترة الإضافية بمكاتب الشهر العقارى

مروان محسن لم يتذوق طعم التهديف منذ 230 يومًا مع الأهلى (فيديو)

مروان محسن لم يتذوق طعم التهديف منذ 230 يومًا مع الأهلى (فيديو)

الرئيس السيسى يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات

الرئيس السيسى يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء أول أيام 2020

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء أول أيام 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة