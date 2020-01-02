صور.. رصف جسر ترعة الزمر بأوسيم وازدواج طريق الأرض المخضرة حتى الكوم الأحمر

كتب سيد الخلفاوى

واصلت محافظة الجيزة أعمال رصف الطبقة الرابطة بالقطاع المعيب لجسر ترعة الزمر بطول 1 كم ضمن خطة مديرية الطرق لرصف بعض الطرق بمركز ومدينة أوسيم الى جانب رصف وازدواج طريق الأرض المخضرة حتى الكوم الأحمر بطول 1.5 كم وعرض 20 متر وذلك فى اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومتابعة المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أعلن أنه تم تخصيص 230 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى وذلك لتطوير منظومة الطرق والمحاور، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتدبير اعتمادات مالية إضافية لاستغلالها للنهوض بمستوى الطرق بعدد من القطاعات التى تم رصد حاجتها للتطوير، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بشوارع شكري القواتلى والجيش والمدبح بمركز ومدينة العياط حيث تم تخصيص 8 ملايين جنيه كاعتماد أولى للبدء فى تنفيذ أعمال الرصف بهم إلى جانب الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بشوارع يوسف السباعى والجيش والكرنك بمركز ومدينة الصف تمهيدا للبدء فى تنفيذ أعمال الرصف لهم .

وأكد محافظ الجيزة أنه تم رصد 120 مليون جنيه لرفع كفاءة وتطوير الكبارى والمحاور الواقعة بنطاق المحافظة تماشياً مع الرؤية التى تم وضعها لإحداث وجهاً حضارياً للجيزة 2020،مشيرا إلى أنه سيتم تطوير واستكمال رفع كفاءة 6 محاور وكبارى حيوية تشمل محورى 26 يوليو وصفط اللبن وكوبرى الجيزة المعدنى وكوبرى العمرانية وكوبرى الساحل وثروت، وانه سيتم تركيب 1100 باكية حديدية لاستكمال تدعيم عناصر الأمان بمحور صفط اللبن إضافة إلى تركيب عواكس ومهدئات لسرعة السيارات إضافية بالطرق المستوية أعلى المحور وعدم الاقتصار على العواكس التى تم تركيبها بالمنحنيات الخطرة .