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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أول متحف بالشراكة مع القطاع الخاص بمصر "صور"

الخميس، 02 يناير 2020 03:30 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أول متحف بالشراكة مع القطاع الخاص بمصر "صور" متحف الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أنشأت وزارة الأثار متحفًا أثريًا يحوى بداخله على كمية كبيرة من القطع الأثرية الحقيقية، بالشراكة مع القطاع الخاص فى مصر لأول مرة، بحيث تكون نسبة الشراكة مناصفة بين الوزارة والشريك الخاص.

1

 - أين يقع أول متحف أثرى خاص فى مصر؟

يقع المتحف فى جنوب مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، على مساحة 100 ألف متر مربع، يحوى على جراج ومنطقة محلات تجارية وصالة عرض متحفى تبلغ مساحتها 3 آلاف متر مربع.

2

 - 

كم تبلغ تكلفة الإنشاءات بمتحف آثار الغردقة؟

تبلغ تكلفة إنشاء متحف آثار الغردقة أكثر من 160 مليون جنيه يتحمل تكلفت الإنشاءات بالكامل الشريك الخاص، وعلى وزارة الآثار المشاركة بالقطع الأثرية المختلفة من العصور المصرية القديمة المختلفة.

3

 - من يقوم بإدارة المتحف؟

تدير وزارة الآثار متحف آثار الغردقة، بينما يقوك الشريك الخاص بالتسويق للمتحف مع شركات السياحة المختلفة، والتنسيق معهم قبل انطلاق الافتتاح.

4

 - متى يجرى افتتاح المتحف؟

سيتم افتتاح متحف آثار الغردقة فى 22 يناير الجارى تزامنًا مع احتفالات محافظة البحر الأحمر بالعيد القومى لها، وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى. 

5

 - كم عدد القطع الأثرية داخل المتحف ومن أى العصور؟

يضم متحف آثار الغردقة 1000 قطعة أثرية أصلية، بينها قطع ذهبية ملكية فرعونية، وقطع أخرى من العصور المختلفة تحكى عن العصور الرومانى والقبطى والإسلامى، وكذلك تماثيل فرعونية مختلفة.

6

 - من سيقوم بعملية تأمين المتحف؟

يقوم أمن وزارة الآثار بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار بتأمين متحف آثار الغردقة من الداخل والخارج، حيث تم وضع نظام أمنى محكم لتأمين المتحف من الخارج من جانب شرطة السياحة وداخل صالات المتحف من حانب أمن وزارة الآثار.

7

 - كم تبلغ قيمة تذكرة الدخول للمتحف؟

لم يتم حتى الآن تحديد قيمة الدخول للمصريين والأجانب، إلا أن وزير الآثار الدكتور خالد عنانى، أكد أن أى مواطن مصرى من حقه دخول المتحف.

8

- ما توجيهات وزير الآثار بشأن التسويق للمتحف؟

وجه الدكتور خالد عنانى، وزير السياحة و الآثار بدعوة جميع شركات السياحة قبل الافتتاح لمعرفة المتحف جيدًا وما يحوى بداخله ليقوموا بعملية التسويق له مع السياح بطريقة يكونون بها على دراية أكبر.

9

ما الهدف الحقيقى من إنشاء متحف آثار الغردقة؟

الهدف الأول من إنشاء متحف الغردقة زيادة أعداد السياحة الوافدة لمدينة الغردقة، وضع برامج للسياحة الثقافية على خارطة السائح الزائر للغردقة، تقصير المسافة للسياح الذين ليس لديهم وقت لزيارة الأقصر لمعرفة الحياة المصرية القديمة.

10

- من هو الشريك الخاص لوزارة الآثار فى متحف آثار الغردقة؟

هى إحدى شركات التى تعمل فى مجال العقارات والمقاولات، وهى التى قامت بعملية الإنشاءات للمتحف وتحمل تكلفته بالكامل.

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