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سى إن إن: ترامب أمضى 252 يوما من أصل 333 بملاعب الجولف منذ توليه الحكم

الخميس، 02 يناير 2020 07:46 م
سى إن إن: ترامب أمضى 252 يوما من أصل 333 بملاعب الجولف منذ توليه الحكم ترامب يلعب الجولف
كتب محمد جمال

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أفادت شبكة "سى إن إن" الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب يمضى يوما واحدا من كل خمسة خلال ولايته، فى أندية الجولف التابعة له، وحسب إحصاءات الشبكة الإخبارية، أمضى ترامب فى ملاعب الجولف 252 يوما على الأقل منذ توليه مقاليد الحكم، من 333 يوما أمضاها فى الممتلكات التابعة له، ومنذ 1 يناير 2019، خصص ترامب حسب إحصاءات "سى إن إن"، 86 يوما للعب الجولف فى الأندية التابعة له فى ولايات فيرجينيا ونيوجيرسى وميامي، علاوة على ناديه فى إيرلندا.

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ولفتت الشبكة إلى أن ترامب ليس أول رئيس أمريكى يهوى هذه الرياضة، غير أنه الرئيس الوحيد الذى وجه انتقادات علنية شديدة اللهجة لسلفه باراك أوباما على تكريسه الكثير من وقته للجولف، وشدد ترامب أثناء حملته الانتخابية عام 2016 على أن الرئيس حينئذ باراك أوباما يلعب الجولف أكثر من معظم الرياضيين المحترفين.

وتظهر إحصاءات سبق أن نشرتها شركة "سى بى إس" أن أوباما خلال عهده الذى استمر ثمانية أعوام، لعب 333 جولة من الجولف، ويبدو أن ترامب قد يحطم هذا الرقم قبل انتهاء ولايته الرئاسية الأولى.


ترامب

الجولف

أمريكا

فيرجينيا

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