سوبر كورة
Ads
الخميس، 02 يناير 2020 04:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تدرب رواد الفضاء الهنود

الخميس، 02 يناير 2020 02:43 م
روسيا تدرب رواد الفضاء الهنود رواد فضاء ارشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تم الانتهاء من عدد من التطورات في برنامج مهمة Gaganyan، وفقا لرئيس المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء (ISRO) كايلاسفادسيف سيفان ، حسبما نشرت روسيا اليوم . 
وفي شهر يناير من هذا العام، سيبدأ أربعة رواد فضاء من الهند الاستعدادات للمهمة الوطنية في روسيا، حسبما صرح الدكتور سيفان للصحافة.
وأوضح للصحفيين أنه في العام الماضي، أحرز الهنود تقدما ملحوظا في برنامج غاغانيان. وفقا للنتائج، تم اختيار أربعة رواد فضاء في سلاح الجو الهندي، وفقا لموقع "توب كور".
 
ولم يعط أي تفاصيل حول تكوين ونوع المجموعة المختارة، يذكر أنه في عام 2018 اقترح مودي أن "ابنة الهند" يمكن أن تظهر على متن السفينة المأهولة الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الهندي إن دولته نفسها سترسل أول طاقم فضائي إلى المدار بحلول عام 2022 ، الذكرى 75 لاستقلال البلاد.
 
يتم التخطيط للرحلة، التي ستبدأ الاستعدادات قريبًا لها، في نهاية عام 2021. يُترجم اسم "غاغانيان" ب "السفينة السماوية".

روسيا

الهند

رواد الفضاء

السفينة السماوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصدر دبلوماسى مطلع يفند مزاعم "خارجية الوفاق" بتجاهل ليبيا بالجامعة العربية

مصدر دبلوماسى مطلع يفند مزاعم "خارجية الوفاق" بتجاهل ليبيا بالجامعة العربية

طائرة خاصة تنقل محمد صلاح ومانى ومحرز إلى الغردقة لحضور حفل جوائز الأفضل

طائرة خاصة تنقل محمد صلاح ومانى ومحرز إلى الغردقة لحضور حفل جوائز الأفضل

نيجيرى يبنى منزلا على هيئة طائرة من أجل زوجته اللبنانية.. اعرف السبب.. صور

نيجيرى يبنى منزلا على هيئة طائرة من أجل زوجته اللبنانية.. اعرف السبب.. صور

السيسى يجتمع بمصطفى مدبولى ووزراء الدفاع والخارجية والرى ورئيس المخابرات العامة.. الرئيس يبحث إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية حدود الدولة.. وتطورات مفاوضات سد النهضة

السيسى يجتمع بمصطفى مدبولى ووزراء الدفاع والخارجية والرى ورئيس المخابرات العامة.. الرئيس يبحث إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية حدود الدولة.. وتطورات مفاوضات سد النهضة

نائب تركى فى مشادة مع رئيس البرلمان: جلسة التصويت على غزو ليبيا ليست قانونية

نائب تركى فى مشادة مع رئيس البرلمان: جلسة التصويت على غزو ليبيا ليست قانونية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد كهربا فى قائمة الأهلى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد كهربا فى قائمة الأهلى

رئيس جامعة المنيا: حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق"

رئيس جامعة المنيا: حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق"

هنا الزاهد تشبه أحمد فهمى بـ القرد وكفتة اللبن.. اعرف القصة ورد حماتها

هنا الزاهد تشبه أحمد فهمى بـ القرد وكفتة اللبن.. اعرف القصة ورد حماتها

عبداللطيف الزيانى يخلف خالد بن احمد آل خلفية وزيرا لخارجية البحرين

عبداللطيف الزيانى يخلف خالد بن احمد آل خلفية وزيرا لخارجية البحرين

السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تدابير مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة

السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تدابير مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

وزيرة الصحة: الدولة هتشيل الغلابة فى التأمين الصحى واللى معاه هيدفع جزء بسيط

وزيرة الصحة: الدولة هتشيل الغلابة فى التأمين الصحى واللى معاه هيدفع جزء بسيط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة