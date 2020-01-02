روسيا تدرب رواد الفضاء الهنود

وكالات

تم الانتهاء من عدد من التطورات في برنامج مهمة Gaganyan، وفقا لرئيس المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء (ISRO) كايلاسفادسيف سيفان ، حسبما نشرت روسيا اليوم .

وفي شهر يناير من هذا العام، سيبدأ أربعة رواد فضاء من الهند الاستعدادات للمهمة الوطنية في روسيا، حسبما صرح الدكتور سيفان للصحافة.

وأوضح للصحفيين أنه في العام الماضي، أحرز الهنود تقدما ملحوظا في برنامج غاغانيان. وفقا للنتائج، تم اختيار أربعة رواد فضاء في سلاح الجو الهندي، وفقا لموقع "توب كور".

ولم يعط أي تفاصيل حول تكوين ونوع المجموعة المختارة، يذكر أنه في عام 2018 اقترح مودي أن "ابنة الهند" يمكن أن تظهر على متن السفينة المأهولة الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الهندي إن دولته نفسها سترسل أول طاقم فضائي إلى المدار بحلول عام 2022 ، الذكرى 75 لاستقلال البلاد.

يتم التخطيط للرحلة، التي ستبدأ الاستعدادات قريبًا لها، في نهاية عام 2021. يُترجم اسم "غاغانيان" ب "السفينة السماوية".