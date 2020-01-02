رئيس جامعة المنيا: حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق"

المنيا - فريق المحافظات

شدد الدكتور مصطفي عبد النبى عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا خلال جولته التفقدية التى قام بها صباح اليوم لتفقد سير الامتحانات وانتظامها بكليات الزراعة والعلوم والهندسة على حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق" التى تخالف القواعد والتقاليد الجامعية سواء للطلبة أو للطالبات.

وأضاف "عبد النبي"، أن "البنطلون المقطع" زى يخالف القواعد والتقاليد الجامعية والذوق العام والمظهر اللائق بالطالب الجامعي بمحراب علمي وأكاديمي وبحثي له قدسيته وأعرافه التي يجب أن يتحلي بها كل منتسبيه.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية الدكتور عادل عبدالله عميد كلية الزراعة، والدكتور رأفت شاكر عميد كلية العلوم، والدكتور رمضان بسيوني عميد كلية الهندسة، والدكتور حمدي مطاريد والدكتور حسين عبدالجليل، والدكتور عادل فتحي، والدكتور جمال مخيمر، والدكتور مصطفي محمود، وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا، والتعليم والطلاب، والعميد أسامة فوزي مدير إدارة الأمن الإداري بالجامعة.

وشملت الجولة تفقد سير أعمال الامتحانات والكنترولات والتأكد من توفير الأجواء الملاءمة لأداء الطلاب امتحاناتهم، ومطابقة الورقة الامتحانية لمعايير الجودة، وتطبيق كافة الإجراءات القانونية، لمنع حالات الغش داخل اللجان، لانجاح العملية الامتحانية، وتوفير بيئة تعليمية مواتية لأداء تعليمي متميز.

وكان وضعت عدد من جامعات مصر، محاذير وشروط فى دخول طلابها للحرم الجامعى، خاصة فيما يتعلق بمظهر الطلاب والطالبات بما يتناسب مع الذوق العام وتقاليد المجتمع فيه، وحذرت هذه الجامعات من دخول الطلاب الذين اعتادوا على ارتداء "البنطلون المقطع" والذى ظهر موضة حديثاً ، ولكنه أفسد الذوق العام والمظهر اللائق بطلاب العلم بحسب رؤية الكثير.