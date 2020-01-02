سوبر كورة
Ads
الخميس، 02 يناير 2020 04:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على أهم المشروعات المنفذة فى دمياط خلال عام 2020

الخميس، 02 يناير 2020 01:00 ص
تعرف على أهم المشروعات المنفذة فى دمياط خلال عام 2020 محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد محافظة دمياط تنفيذ وافتتاح عدة مشروعات خلال عام 2020، وينشر اليوم السابع" أهم هذه المشروعات تعرف عليها:

- افتتاح توسعات محطة الصرف الصحى برأس البر فى مارس 2020

 - رصف شارع الترعة الشرقاوية بطول 7.5 كيلومتر

- نقل جميع الموافق خارج الكتلة السكنية بعض الموافق الداخلية يتم نقلها إلى موقف خلف شركة مياه الشرب مواقف الخطوط الخارجية يتم نقلها إلى شطا خلال 6 أشهر.

- إنشاء مجزر متكامل بمنطقة شطا بدمياط خلال 8 أشهر على مساحة 12 فدانا ويبعد عن ميناء دمياط 12كيلو متر يخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة بتكلفة إجمالية 100مليون جنيه.

- الانتهاء من تنفيذ كل الأعمال الإنشائية بالسوق الحضارى بمدينة رأس البر وتسليمه نهاية يناير الجارى وفقاً للبروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية يتكون من 192 محلا بتكلفة قدرها 27 مليون جنيه

- بدء تشغيل مبنى السويقتين الجديدتين بالمجاورتين الأولى والسادسة بالحى الأول بمدينة دمياط الجديدة، بنظام الانتفاع مقابل الإشغال كأماكن بديلة للباعة الجائلين، وذلك اعتباراً من يوم السبت المقبل.

ناحية أخرى أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن فتح باب التقدم لمسابقة اختيار الأم المثالية والأم البديلة لعام 2020 وذلك تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى، مشيرة إلى أن التقديم للمسابقة قد بدأ منذ الخامس عشر من ديسمبر ويستمر حتى الخميس الموافق السادس عشر من يناير المقبل بمديرية التضامن الاجتماعى.

 


دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التضامن: اليوم آخر موعد للتقدم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2020

التضامن: اليوم آخر موعد للتقدم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2020

انطلاق حصاد "قصب السكر" فى الأقصر اليوم.. وتوريد المحصول لمصنع أرمنت

انطلاق حصاد "قصب السكر" فى الأقصر اليوم.. وتوريد المحصول لمصنع أرمنت

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أول متحف بالشراكة مع القطاع الخاص بمصر "صور"

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أول متحف بالشراكة مع القطاع الخاص بمصر "صور"

لجان داخلية هامة بالهيئة الوطنية للانتخابات.. تعرف على اختصاصاتها

لجان داخلية هامة بالهيئة الوطنية للانتخابات.. تعرف على اختصاصاتها

قانون حماية البيانات الشخصية يٌحدد مهلة لتوفيق المخاطبين بأحكامه أوضاعهم

قانون حماية البيانات الشخصية يٌحدد مهلة لتوفيق المخاطبين بأحكامه أوضاعهم

الصحة: إجراء 340 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

الصحة: إجراء 340 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

بعد إلغاء نظام الممارسات.. تعرف على شروط وطرق تركيب العدادات الكودية

بعد إلغاء نظام الممارسات.. تعرف على شروط وطرق تركيب العدادات الكودية

"التعليم" تعلن فئات الطلاب المسموح لهم بدخول امتحان الثانوية العامة 2020

"التعليم" تعلن فئات الطلاب المسموح لهم بدخول امتحان الثانوية العامة 2020

بدء التحويلات المرورية فى مصر الجديدة لإنجاز عملية التطوير

بدء التحويلات المرورية فى مصر الجديدة لإنجاز عملية التطوير

أخبار × 24 ساعة.. "العدل" تبدأ تطبيق قرار الفترة الإضافية بمكاتب الشهر العقارى

أخبار × 24 ساعة.. "العدل" تبدأ تطبيق قرار الفترة الإضافية بمكاتب الشهر العقارى

مروان محسن لم يتذوق طعم التهديف منذ 230 يومًا مع الأهلى (فيديو)

مروان محسن لم يتذوق طعم التهديف منذ 230 يومًا مع الأهلى (فيديو)

الرئيس السيسى يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات

الرئيس السيسى يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة