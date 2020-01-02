تعرف على أهم المشروعات المنفذة فى دمياط خلال عام 2020

دمياط معتز الشربينى

تشهد محافظة دمياط تنفيذ وافتتاح عدة مشروعات خلال عام 2020، وينشر اليوم السابع" أهم هذه المشروعات تعرف عليها:

- افتتاح توسعات محطة الصرف الصحى برأس البر فى مارس 2020

- رصف شارع الترعة الشرقاوية بطول 7.5 كيلومتر

- نقل جميع الموافق خارج الكتلة السكنية بعض الموافق الداخلية يتم نقلها إلى موقف خلف شركة مياه الشرب مواقف الخطوط الخارجية يتم نقلها إلى شطا خلال 6 أشهر.

- إنشاء مجزر متكامل بمنطقة شطا بدمياط خلال 8 أشهر على مساحة 12 فدانا ويبعد عن ميناء دمياط 12كيلو متر يخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة بتكلفة إجمالية 100مليون جنيه.

- الانتهاء من تنفيذ كل الأعمال الإنشائية بالسوق الحضارى بمدينة رأس البر وتسليمه نهاية يناير الجارى وفقاً للبروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية يتكون من 192 محلا بتكلفة قدرها 27 مليون جنيه

- بدء تشغيل مبنى السويقتين الجديدتين بالمجاورتين الأولى والسادسة بالحى الأول بمدينة دمياط الجديدة، بنظام الانتفاع مقابل الإشغال كأماكن بديلة للباعة الجائلين، وذلك اعتباراً من يوم السبت المقبل.

ناحية أخرى أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن فتح باب التقدم لمسابقة اختيار الأم المثالية والأم البديلة لعام 2020 وذلك تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى، مشيرة إلى أن التقديم للمسابقة قد بدأ منذ الخامس عشر من ديسمبر ويستمر حتى الخميس الموافق السادس عشر من يناير المقبل بمديرية التضامن الاجتماعى.