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تداول فيديو على مواقع التواصل لطالبة من ذوى الاحتياجات تشكو وجود لجنتها فى الدور الخامس

الخميس، 02 يناير 2020 11:37 م
تداول فيديو على مواقع التواصل لطالبة من ذوى الاحتياجات تشكو وجود لجنتها فى الدور الخامس الطفلة شروق
كتب هيثم سلامة

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تداول رواد مواقع، فيديو لفتاة تدعى فيروز بمدرسة قرية أبو الشقوق الابتدائية مركز كفر صقر بالشرقية، من ذوى الاحتياجات الخاصة خلال صعودها سلالم المدرسة بصعوبة إلى لجنة بالدور الخامس. 

وذكرت شكوى مرفقة مع الفيديو، أن الواقعة ترجع لفتاة تدعى فيروز تعانى من شلل مما يعوقها على الحركة، وذلك على إثر حادث سيارة منذ طفولتها، وأنها لا تستطيع الحكم بنفسها حيث ترتدى حفاضة.

الطالبة تصعد الدور الخامس (1)
 
فيما تحاول اليوم السابع، الوصول مع الأجهزة المعنية بمحافظة الشرقية للوصول لحقيقة موقف الطالبة وتعامل إدارة المدرسة مع صحة الحالة.

الطالبة تصعد الدور الخامس (3)

 

 

الطالبة تصعد الدور الخامس (2)


 

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