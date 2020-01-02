تداول فيديو على مواقع التواصل لطالبة من ذوى الاحتياجات تشكو وجود لجنتها فى الدور الخامس

كتب هيثم سلامة

تداول رواد مواقع، فيديو لفتاة تدعى فيروز بمدرسة قرية أبو الشقوق الابتدائية مركز كفر صقر بالشرقية، من ذوى الاحتياجات الخاصة خلال صعودها سلالم المدرسة بصعوبة إلى لجنة بالدور الخامس.

وذكرت شكوى مرفقة مع الفيديو، أن الواقعة ترجع لفتاة تدعى فيروز تعانى من شلل مما يعوقها على الحركة، وذلك على إثر حادث سيارة منذ طفولتها، وأنها لا تستطيع الحكم بنفسها حيث ترتدى حفاضة.





فيما تحاول اليوم السابع، الوصول مع الأجهزة المعنية بمحافظة الشرقية للوصول لحقيقة موقف الطالبة وتعامل إدارة المدرسة مع صحة الحالة.



