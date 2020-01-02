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الخميس، 02 يناير 2020 02:37 م
خالد صلاح
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فى أولى جلسات العام الجديد...

انتعاش الأسواق العالمية بدعم التفاؤل بشأن الاتفاق التجارى بين أمريكا والصين

الخميس، 02 يناير 2020 02:28 م
انتعاش الأسواق العالمية بدعم التفاؤل بشأن الاتفاق التجارى بين أمريكا والصين النفط
أ ش أ

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شهدت أسواق المال والسلع العالمية حالة من الانتعاش خلال تعاملات اليوم الخميس، أولى جلسات العام الجديد، في ظل صعود أسهم البورصات الكبرى وأداء مميز للسلع مثل النفط والذهب، التي استفادت من حالة الارتياح النابعة من هدوء التوترات بين الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم عقب إعلان الجانبين الأمريكي والصين التوصل إلى اتفاق تجاري، يعيد الاستقرار لنظام التجارة العالمي بعد ارتباكه العام الماضي على إثر اشتعال حرب العملات بين البلدين.

على الصعيد الأوروبي، سجلت أغلبية المؤشرات الأوروبية ارتفاعا، مدعومة بانتعاش قطاع المصارف وصناعة السيارات، حيث ارتفع مؤشر "يورو ستوكس 600" بنسبة 0.99% ليصل إلى 419 نقطة، كما صعد مؤشر"داكس" الألماني بنسبة 0.79% ليصل إلى 13353 نقطة ، كذلك قفز مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.28% ليصل إلى 6053 نقطة.

وفي آسيا، سجلت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعا أكثر من 1% بدعم قرار البنك المركزي الصيني خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك ليتيح سيولة بنحو 800 مليار يوان ما يعادل 114.9 مليار دولار، وتعد تلك هي المرة الثامنة على التوالي التي يخفض خلالها البنك المركزي الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي بدءا من أوائل 2018 حتى الآن والذي يأتي ضمن مساعيه الرامية إلى تحفيز الإقراض المصرفي لمجابهة تباطؤ النمو الاقتصادي إلى أضعف وتيرة في نحو 30 عاما.

على صعيد متصل، ارتفعت أسعار النفط في مستهل تعاملات العام الجديد، ليعزز المعدن الأسود مكاسبه منذ العام الماضي مسجلا أعلى مستوياته في 3 سنوات، بدعم تراجع مخزونات الخام الأمريكي وتفاؤل المستثمرين حيال الاتفاق التجاري بين الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم ، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.36% لتصل إلى 66.24 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.28% ليصل إلى 61.23 دولار للبرميل.

كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 7.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السابع عشر من ديسمبر، مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى تراجعها 3.2 مليون برميل، وتترقب الأسواق القراءة الرسمية التي ستصدر عن إدارة معلومات الطاقة غدا، إذ تم تأجيلها لمدة يومين بسبب عطلة العام الجديد.

في السياق ذاته، صعدت أسعار الذهب مع بداية تداولات العام الجديد متجهة لتحقيق أكبر مكاسبها منذ عام 2010، وسط ترقب المستثمرين الإعلان عن تفاصيل المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم عقب تأكيد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أنه سيتم توقيعها في البيت الأبيض بحلول الخامس عشر من يناير.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.24% ليصل إلى 1520.99 دولار للأوقية، فيما استقرت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير عند 1523.1 دولار للأوقية.

وقد اعتبرت وكالة "بلومبرج" المعنية بالشأن العالمي الاقتصادي أن أسواق النفط والذهب الرابح الأكبر في عام 2019 ، بعدما بلغت مكاسبها السنوية مستويات مرتفعة قياسية، مستفيدة من المتغيرات المتعاقبة خلال العام سواء كان اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بشأن تمديد خفض الإنتاج الخام أو التطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي دفعت بالمستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة ليركنوا إليها.


أسواق المال

السلع العالمية

أسعار النفط

النفط

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