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الخميس، 02 يناير 2020 02:37 م
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اليونان وإسرائيل وقبرص ستوقع على اتفاق خط أنابيب غاز لشرق المتوسط

الخميس، 02 يناير 2020 02:29 م
اليونان وإسرائيل وقبرص ستوقع على اتفاق خط أنابيب غاز لشرق المتوسط خط أنابيب - صورة أرشيفية
رويترز

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من المتوقع أن توقع اليونان وقبرص وإسرائيل اليوم الخميس، على اتفاق لمد خط أنابيب تحت البحر بطول 1900 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعى من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا. تهدف الدول الثلاث للتوصل إلى قرار نهائى بشأن تفاصيل الاستثمار بالمشروع فى 2022 وإكماله بحلول 2025.

واتفقت حكومات أوروبية مع إسرائيل العام الماضى على المضى قدما فى المشروع المعروف باسم "إيست-ميد" الذي تبلغ تكلفته نحو ستة مليارات دولار ومن المتوقع أن تبلغ طاقته المبدئية عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا. وسيمتد الخط من إسرائيل عبر المياه الإقليمية القبرصية مرورا بجزيرة كريت اليونانية إلى البر اليوناني الرئيسي وصولا لشبكة أنابيب الغاز الأوروبية عبر إيطاليا.

ومن المنتظر أن يوقع وزراء طاقة الدول الثلاث الاتفاق في مراسم تقام في أثينا اليوم.

ومن المتوقع أن يحضر التوقيع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس.

وقالت اليونان إن الاتفاق سيبرم فور موافقة إيطاليا.

وقال وزير الطاقة اليوناني كوستيس هاتزيداكيس اليوم "بمشاركة إيطاليا، سيتخذ المشروع شكله النهائي كأكثر الخيارات فاعلية لضمان أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي من احتياطات الغاز في جنوب شرق المتوسط".

 


اليونان

قبرص

اسرائيل

خط أنابيب

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