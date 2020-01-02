سوبر كورة
Ads
الخميس، 02 يناير 2020 03:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس النمساوى فى خطاب العام الجديد: أثق فى كفاءة الحكومة الجديدة

الخميس، 02 يناير 2020 12:00 ص
الرئيس النمساوى فى خطاب العام الجديد: أثق فى كفاءة الحكومة الجديدة الكسندر فان دير بيلين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أكد الرئيس النمساوى الكسندر فان دير بيلين أن الحكومة الجديدة التى ستتولى إدارة شئون البلاد خلال أيام قليلة تعقد عليها الآمال فى قيادة البلاد إلى مزيد من التنمية والاستقرار والرخاء وأنه يثق فى قدرة وكفاءة تلك الحكومة فى تحقيق الأهداف المرجوة، جاء ذلك فى خطاب الرئيس النمساوى مساء اليوم الأربعاء بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2020 وذلك فى إطار تقليد سنوى يلقى فيه الرئيس خطابا كل عام بهذه المناسبة، وقال الرئيس النمساوى إن بلاده واجهت الكثير من التحديات فى عام 2019 ونجحت فى تجاوزها وأهمها انهيار الائتلاف الحزبى فى الحكومة السابقة والدعوة إلى انتخابات مبكرة وانتخاب برلمان جديد فى سبتمبر الماضي.


وأضاف فان دير بيلين أن قضية ابيزا والتى تسببت فى انهيار الحكومة السابقة كان لها جوانب أيجابية ومنها اختيار أول سيدة لقيادة حكومة مؤقتة وتولى منصب المستشار الفيدرالى وهى القاضية بريجيته بيرلاين والتى سوف تغادر الحكومة خلال أيام وتسلم السلطة إلى الحكومة المنتخبة.


الكسندر فان دير بيلين

النمسا

رئيس النمسا

العام الميلادى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إنشاء وزارة مستقلة للاندماج لأول مرة فى النمسا

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 03:28 م

اختيار أول سيدة لمنصب وزير الدفاع فى النمسا

الأحد، 29 ديسمبر 2019 06:09 م

أغرب مظاهر الاحتفال بـ"الكريسماس".. "سانتا كلوز" يعاقب الأطفال السيئين فى النمسا.. قط ضخم يجلب الحظ فى العام الجديد خلال العام الجديد.. وتزيين الشجر بالعناكب فى أوكرانيا وبالمخلل فى ألمانيا

الخميس، 26 ديسمبر 2019 09:00 م

مصابان فى انهيارات أرضية بمنتجعى تزلج فى النمسا وأستراليا.. وبدء عملية الإنقاذ

الخميس، 26 ديسمبر 2019 04:15 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انطلاق حصاد "قصب السكر" فى الأقصر اليوم.. وتوريد المحصول لمصنع أرمنت

انطلاق حصاد "قصب السكر" فى الأقصر اليوم.. وتوريد المحصول لمصنع أرمنت

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أول متحف بالشراكة مع القطاع الخاص بمصر "صور"

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أول متحف بالشراكة مع القطاع الخاص بمصر "صور"

لجان داخلية هامة بالهيئة الوطنية للانتخابات.. تعرف على اختصاصاتها

لجان داخلية هامة بالهيئة الوطنية للانتخابات.. تعرف على اختصاصاتها

قانون حماية البيانات الشخصية يٌحدد مهلة لتوفيق المخاطبين بأحكامه أوضاعهم

قانون حماية البيانات الشخصية يٌحدد مهلة لتوفيق المخاطبين بأحكامه أوضاعهم

الصحة: إجراء 340 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

الصحة: إجراء 340 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

بعد إلغاء نظام الممارسات.. تعرف على شروط وطرق تركيب العدادات الكودية

بعد إلغاء نظام الممارسات.. تعرف على شروط وطرق تركيب العدادات الكودية

"التعليم" تعلن فئات الطلاب المسموح لهم بدخول امتحان الثانوية العامة 2020

"التعليم" تعلن فئات الطلاب المسموح لهم بدخول امتحان الثانوية العامة 2020

بدء التحويلات المرورية فى مصر الجديدة لإنجاز عملية التطوير

بدء التحويلات المرورية فى مصر الجديدة لإنجاز عملية التطوير

أخبار × 24 ساعة.. "العدل" تبدأ تطبيق قرار الفترة الإضافية بمكاتب الشهر العقارى

أخبار × 24 ساعة.. "العدل" تبدأ تطبيق قرار الفترة الإضافية بمكاتب الشهر العقارى

مروان محسن لم يتذوق طعم التهديف منذ 230 يومًا مع الأهلى (فيديو)

مروان محسن لم يتذوق طعم التهديف منذ 230 يومًا مع الأهلى (فيديو)

الرئيس السيسى يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات

الرئيس السيسى يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء أول أيام 2020

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء أول أيام 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة