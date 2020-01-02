الرئيس النمساوى فى خطاب العام الجديد: أثق فى كفاءة الحكومة الجديدة

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أكد الرئيس النمساوى الكسندر فان دير بيلين أن الحكومة الجديدة التى ستتولى إدارة شئون البلاد خلال أيام قليلة تعقد عليها الآمال فى قيادة البلاد إلى مزيد من التنمية والاستقرار والرخاء وأنه يثق فى قدرة وكفاءة تلك الحكومة فى تحقيق الأهداف المرجوة، جاء ذلك فى خطاب الرئيس النمساوى مساء اليوم الأربعاء بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2020 وذلك فى إطار تقليد سنوى يلقى فيه الرئيس خطابا كل عام بهذه المناسبة، وقال الرئيس النمساوى إن بلاده واجهت الكثير من التحديات فى عام 2019 ونجحت فى تجاوزها وأهمها انهيار الائتلاف الحزبى فى الحكومة السابقة والدعوة إلى انتخابات مبكرة وانتخاب برلمان جديد فى سبتمبر الماضي.



وأضاف فان دير بيلين أن قضية ابيزا والتى تسببت فى انهيار الحكومة السابقة كان لها جوانب أيجابية ومنها اختيار أول سيدة لقيادة حكومة مؤقتة وتولى منصب المستشار الفيدرالى وهى القاضية بريجيته بيرلاين والتى سوف تغادر الحكومة خلال أيام وتسلم السلطة إلى الحكومة المنتخبة.