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التوظيف فى ألمانيا يبلغ مستوى قياسيا مرتفعا فى 2019

الخميس، 02 يناير 2020 05:32 م
التوظيف فى ألمانيا يبلغ مستوى قياسيا مرتفعا فى 2019 ألمانيا
رويترز

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قال مكتب الإحصاء الألماني اليوم الخميس، إن التوظيف بالبلاد بلغ مستوى قياسيا مرتفعا في 2019، إذ أن تنامي أعداد المنضمين الجدد لسوق العمل وزيادة هجرة العمال الأجانب عوضا التغيرات السكانية.

وقال المكتب إن عدد ذوي الوظائف ارتفع بواقع 402 ألف، بما يعادل 0.9 %، إلى 45.3 مليون بالرغم من ضعف النمو الاقتصادي العام الماضي، ونما العدد 1.2% في العام السابق.

سجل قطاع الخدمات أعلى زيادة سنوية وبلغت 319 ألفا.

وارتفع عدد شاغلي الوظائف في قطاع الصناعات التحويلية 59 ألفا.

وزاد عدد العاملين في قطاع الإنشاءات بواقع 36 ألفا.

من المرجح أن يكون الاقتصاد الألماني قد نما 0.5 % في 2019، انخفاضا من 1.5 % في 2018.

ويصدر مكتب الإحصاء البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في 15 يناير.

 


مكتب الإحصاء الألماني

الصناعات التحويلية

ألمانيا

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