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الأوقاف تعلن حصول الدفعة الرابعة على رخصة الحاسب الآلى من أكاديمية الوزارة

الخميس، 02 يناير 2020 08:35 م
الأوقاف تعلن حصول الدفعة الرابعة على رخصة الحاسب الآلى من أكاديمية الوزارة وزاره الاوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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أعلنت وزارة الأوقاف، تخريج (الدفعة الرابعة) بمركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لاجتيازهم دورات الحاسب الأساسية ( Icdl )، ودورات السوشيال ميديا والتسويق الرقمي بنجاح، وعددهم 27 إمامًا وإداريًّا، في إطار جهود وزارة الأوقاف لرفع كفاءة جميع العاملين بها من الأئمة و الإداريين وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات.
 
ويطلق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مؤخرا معارض اليوم الواحد لعرض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا.
 
ويشمل المعرض على شنطة الإمام بقيمة 100 جنيه فقط، وذلك  في إطار الدور التنويري والتثقيفي لوزارة الأوقاف ، وفي ضوء نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة.
 
ووافق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على إهداء مجموعة من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف باللغات (العربية والإنجليزية والفرنسية) للمتدربين الأفارقة بمعهد تدريب الإعلاميين الأفارقة، مؤكدة أن ذلك يأتى في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ، وحرصًا من وزارة الأوقاف على تعميق علاقاتنا بأشقائنا الأفارقة ، وفي ضوء دور وزارة الأوقاف التنويري والتثقيفي محليًّا وعالميًّا ، وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الأوقاف والمؤسسات الوطنية وتقديرًا للدور الوطني الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
 
 

وزاره الاوقاف

أكاديمية الأوقاف

دورات الحاسب

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