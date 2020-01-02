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اعتماد 600 ألف جنيه لتعديل مسار الأسلاك الكهربائية أعلى المدارس بالبحيرة

الخميس، 02 يناير 2020 03:35 م
اعتماد 600 ألف جنيه لتعديل مسار الأسلاك الكهربائية أعلى المدارس بالبحيرة اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة مبلغ 600 ألف جنيه لتعديل مسار الأسلاك الكهربائية الهوائية أعلى بعض المدارس والتي تسبب خطورة داهمة على حياة التلاميذ والطلاب والعاملين إلى كابلات أرضية ونقل المحولات المجاورة لتلك المدارس وعددها 10 مدارس توجد بها أعمدة كهرباء .

كما كلف محافظ البحيرة شركة الكهرباء بالتنسيق مع الوحدات المحلية والتربية والتعليم بسرعة إزالة تلك الأعمدة حرصا ًعلى أمن وسلامة  الطلاب .
 
ويتضمن برنامج تعديل مسار اعمدة الكهرباء مدارس الفنية الصناعية بنات بإدارة حوش عيسى التعليمية ومدرستى المهدية ورزق درويش بإدارة أبو المطامير التعليمية ومدرستي الثانوية الصناعية بالزهور والثانوية الصناعية بنات  بإدارة المحمودية التعليمية ومدرسة مرزوق بالخضرة بإدارة مركز كفر الدوار التعليمية وكذا مدارس  الخلايفة وغربال "صبرى ابو عيسى" والهوارية والغلالبة "حسن غلاب" بإدارة مركز دمنهور التعليمية .
 
وأوضح محافظ البحيرة انه تم مخاطبة شركة كهرباء البحيرة للبدء فى تنفيذ تلك الأعمال وموافاة المحافظة بالجدول والبرنامج الزمنى والمتابعة على أرض الواقع لتنفيذ تلك الأعمال من خلال المهندسين المتخصصين بالكهرباء.
 
وفى هذا السياق، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إنه جارى العمل على انهاء كافه أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة  وذلك لتحقيق السيولة المرورية و تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى قيام مديرية الطرق والنقل بالبحيرة بمتابعه الاعمال الجارية بعدد 3 طرق بمراكز حوش عيسى ودمنهور وإيتاى البارود بتكلفة اجمالية 8 مليون و600 ألف جنيه.
 
وأشار المهندس فايز الجندى مدير مديرية الطرق، إلى أنه جارى متابعه أعمال وضع الطبقة الاسفلتية الرابطة بطريق الريكو- المركب مركز حوش عيسى بطول0.7 كم عرض أسفلت 9متر بتكلفة 2.4 مليون جنية تمهيداً لوضع الطبقة السطحية ضمن الخطة الإستثمارية بالمديرية تحت إشراف إدارة التنفيذ وهندسة الطرق بالمركز  والإنتهاء من أعمال رصف الطبقة السطحية بمسافة 2كم بطريق منشأة حمور مركز دمنهور بتكلفة 3.5مليون جنية ضمن الخطة الإستثمارية على أن يتم استكمال باقى الطريق فور الانتهاء من أعمال احلال وتجديد خط مياه الشرب، مضيفا أنه تم الإنتهاء من أعمال رصف الطبقة الاسفلتية بطريق كفر خليفة العوامر مركز إيتاى البارود بطول 2كم وبتكلفة 2.7 مليون جنية ضمن الخطة الإستثمارية بالمديرية تحت إشراف إدارة التنفيذ وهندسة الطرق بالمركز.
 
وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالإلتزام بالبرنامج الزمنى والإشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.
    
وفى سياق متصل، وجه اللواء هشام  محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم المعنين بأعمال الكهرباء باستمرار مراجعة ورفع كفاءة الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين وحصر جميع الأعمدة التي تحتاج إلي صيانه علي  مستوى المحافظة وعمل متابعه وصيانة دَورية لاعمدة الانارة  والإضاءة حفاظا علي سلامة وأرواح المواطنين. 
 
حيث قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز ايتاي البارود والمحمودية والدلنجات والرحمانيه بالتنسيق مع قسم الكهرباء بصيانة عدد 120 عمود كهربائي وتركيب 217 حامل وعازل وتركيب 20 كشاف بنطاق قري مركز ومدينه ايتاي البارود.
 
كما تم شد الاسلاك الكهربائية بطوال بلغت 850 م، وكذا  فصل مفاتيح الإنارة العشوائية من علي الأعمدة، بالإضافة الي تركيب عدد 2 عداد لمحول كهرباء الشرقاية وكهرباء مسجد أبو نشابة وصيانة 60 كشاف بالطرق الرئيسيه والفرعيه بمركز ومدينه الدلنجات.

 


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