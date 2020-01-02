اعتماد 50 مليون جنيه لتطوير الكبارى ورصف الطرق بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بالعمل على تلبية كافة إحتياجات المواطنين وتحقيق طموحاتهم لمستقبل واعد ومشرق وإستمرار مسيرة التقدم والبناء والتنمية ، مضيفا أنه تم اعتماد مبلغ 50 مليون جنيه لمحافظة البحيرة كمرحلة أولى من إجمالي مبلغ 150 مليون جنيه، تمويل الخزانة العامة للدولة لخطة العام المالي الحالي .
وأكد محافظ البحيرة، أنه تم تخصيص تلك الإعتمادات لإستكمال الأعمال الجاري تنفيذها والأعمال الضرورية والملحة في قطاعات الكباري والرصف وإنشاء الطرق وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية للأنشطة المختلفة.
من جانبه أكد المهندس حازم الاشمونى سكرتير عام محافظة البحيرة ، أنه تم تخصيص مبلغ 8.5 مليون جنية لتطوير الكباري وتشمل تطوير كوبرى عاشور والمغلق للصيانة والتطوير بإجمالي مبلغ 6 مليون جنية والذى يخدم مواطني مراكز المحمودية ودمنهور وإدكو وكذلك تخصيص مبلغ 2.5 مليون جنية لتطوير كوبرى المشاة أعلى السكة الحديد بدمنهور .
وأضاف أنه تم تخصيص مبلغ 1.5 مليون جنية لتغطية عدد 3 مجارى مائية ملوثة للبيئة ومضرة لصحة المواطنين وهى " تغطية ترعة شاهين بدمنهور – تغطية ترعة بحر جاز بكوم حمادة – إنشاء خط تصريف المياة بعزبة الدفراوى بمدخل المعهد الديني بدمنهور".
وأوضح السكرتير العام لمحافظة البحيرة أن خطة صرف المبالغ المخصصة تتضمن 1.5 مليون جنية لشراء معدات لدعم الحماية المدنية لمواجهة السيول والأمطار والتدخل السريع بالمراكز لشراء 10 وحدات لشفط وطرد المياة ، وإعتماد مبلغ 5 مليون جنية لإستكمال مبنى السجل المدني ومبنى إدارة المرور برشيد .
كما تتضمن الخطة تدعيم الوحدات المحلية بمبلغ 2 مليون جنيه لشراء أتوبيس نقل داخلي لخدمة وتدعيم مشروع النقل الداخلي بمدينة كوم حمادة وإستكمال أعمال إحلال وتجديد الوحدة المحلية بمدينة المحمودية ، وتخصيص مبلغ 31.5 مليون جنية لأعمال رصف الطرق بإجمالي عدد 34 طريق بعدد 12 مركز .
وأشار سكرتير عام المحافظة، إلى أن الطرق التى سيتم تطويرها هى :- إستكمال رصف طريق السلانكلى - إستكمال رصف طريق الدرايسة - إستكمال رصف طريق على باشا - إستكمال رصف طريق الشرقان البحري- رصف طريق العوايضة - إستكمال رصف طريق قرية المهندس زاوية غزال - رصف طريق بدر الدين بنديبة - رصف طريق العزبة الحمراء 600 متر - رصف طريق عزبة أحمد مصباح 400 متر - رصف طريق عزبة الدفراوى – الأبعادية 500 متر - رصف طريق العتال ديروط 500متر و طريق يبدأ من المروحة الركة حتى عزبة عبد اللطيف 500 متر بمركز المحمودية - رصف طريق إدكو - دمنهور بمركز إدكو إستكمال رصف شوارع مدينة شبراخيت ورصف مدخل قرية شبرا ريس بطول 500 متر بمركز شبراخيت- رصف طريق الطود – إيتاى البارود 1200 متر بمركز كوم حمادة - رصف طريق مدخل الكوم الأخضر بطول 650 متر ومدخل عزبة الجزاوية بطول 500 متر ورصف شارع المنشية بمدينة حوش عيسى - رصف طريق مدخل عزبة شكرى450 متر ورصف مدخل عزبة لطيف عبد الله 400 متر بمركز الدلنجات رصف طريق المدرسة التجريبي بوادي النطرون - رصف طريق مدخل قرية بركة غطاس 600 متر ورصف طريق عزبة ذكى أفندي 500 متر ورصف طريق قرية زاوية نعيم بطول 300 متر ورصف طريق عزبة أبو سعد بطول 200 متر ورصف طريق الأميرة سميحة الخضراوي قرية دمسنا - رصف طريق مدخل قرية الحجازي الغربية ورصف طريق مدرسة أبو خطيب الإبتدائية و الإعدادية المشتركة بكوم الفرج بأبو المطامير و إستكمال رصف مدخل الخوالد 400 مت وإستكمال رصـــف طريـــق قرية الحوتة 400 متر - رصف طريق عزبة شوشة بطول 500 متر ورصف طريق كوم ديفشو ويبدأ من كوبرى الرافد الدولي ورصف طريق مدخل قرية الهلباوى سيدى غازي 500 متر ورصف طريق مرتان الصغرى 500 متر "
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