اعتماد 50 مليون جنيه لتطوير الكبارى ورصف الطرق بالبحيرة

البحيرة- فريق المحافظات

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بالعمل على تلبية كافة إحتياجات المواطنين وتحقيق طموحاتهم لمستقبل واعد ومشرق وإستمرار مسيرة التقدم والبناء والتنمية ، مضيفا أنه تم اعتماد مبلغ 50 مليون جنيه لمحافظة البحيرة كمرحلة أولى من إجمالي مبلغ 150 مليون جنيه، تمويل الخزانة العامة للدولة لخطة العام المالي الحالي .

وأكد محافظ البحيرة، أنه تم تخصيص تلك الإعتمادات لإستكمال الأعمال الجاري تنفيذها والأعمال الضرورية والملحة في قطاعات الكباري والرصف وإنشاء الطرق وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية للأنشطة المختلفة.