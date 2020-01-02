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إياد علاوى يستنكر أى اعتداء على البعثات الدبلوماسية أو العسكرية بالعراق

الخميس، 02 يناير 2020 10:28 ص
إياد علاوى يستنكر أى اعتداء على البعثات الدبلوماسية أو العسكرية بالعراق إياد علاوى
بغداد (أ ش أ)

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استنكر زعيم ائتلاف الوطنية العراقى إياد علاوى، اليوم الخميس، أى اعتداء يطال البعثات الدبلوماسية أو العسكرية الموجودة بالعراق، مشيرا إلى أن تعاليم الإسلام توجب احترام الضيف، وذكر المكتب الإعلامى لائتلاف الوطنية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن علاوي يتابع بقلق تطورات الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد والاعتداء على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وتداعياته، وأكد علاوى - وفق البيان - أن التظاهر والاعتصام حق دستوري وفق الطرق والأساليب القانونية، لافتا إلى أن للسفراء والضيوف محل احترام وتقدير منذ صدر الإسلام وما قبله، لذا فالالتزام بهدي الإسلام وأخلاق النبوة يستوجب أن يتأكد بالأفعال لا بالأقوال.. داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس بدلا من اللجوء إلى أساليب تسيئ للعراق وسمعته.

وكان رئيس ائتلاف الوطنية العراقى إياد علاوى، دعا إلى الإسراع في تعديل اتفاقية وجود القوات الأجنبية في العراق، أو إلغائها وتنظيم أخرى جديدة إن اقتضت الحاجة، على أن تكون جميع تلك القوات تحت إدارة وقيادة الدولة العراقية، وقال علاوي، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية: "نشدد على ضرورة تحصين القرار السيادي العراقي وإبعاده عن أي تأثيرات جانبية"، مجددًا رفضه القاطع لأن يكون العراق مسرحًا لصراع النفوذ والمصالح الخارجية، وأن يكون أبناؤه ضحية لذلك الصراع.

يذكر أن قوات الأمن بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية، بغداد قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المحتجين بمحيط السفارة.

وكان المحتجون بمحيط حرم السفارة الامريكية قاموا بحرق عدد من البوابات ومراكز الحراسات للسفارة الأمريكية فى المنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث وصل زعيما ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وزعيم ميليشيا بدر هادي العامري أمام السفارة ونصب مناصرو "حزب الله العراق" خيام الاعتصام أمام مبنى السفارة، كما رفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة وطرد السفير.

جاء ذلك إحتجاجا على القصف الامريكي في العراق وسوريا مما أسفرعن سقوط 25 قتيل وعشرات الجرحى فى حصيلة أولية لاستهداف قواعد حزب الله العراقى.

 

 

 

 

 


العراق

السفاره الامريكيه

السفاره الامريكيه فى العراق

ائتلاف الوطنيه العراقى

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