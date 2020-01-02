إغلاق 12 عيادة خاصة ومعمل تحاليل خالفت الاشتراطات الصحية ببنى سويف

بني سويف أيمن لطفي

أغلقت مديرية الصحة ببنى سويف 12 عيادة خاصة ومعمل تحاليل بمركز بني سويف وأنذرت مستشفيين بمركز ببا بالغلق ، اليوم الخميس لمخالفتها القانون والإشترطات الصحية، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، وبإشراف من الدكتور محمد يوسف عبد الخالق مدير عام الصحة بالمحافظة، والدكتور بسام رونز مدير اداره العلاج الحر بالمديرية.

و تابع فريق من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة يضم " دكتور أحمد عبد العظيم، شيماء سلامه، مصطفى جمال، عبد الله الدكش، شيرين سعيد " ،. 48 منشأة طبيه خاصة " عيادات ومعامل تحاليل" بمراكز بني سويف والواسطى، والفشن جنوب المحافظة ، وتبين وجود مخالفات بعدد منها، وعدم التزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية، بالإضافة إلى وجود أنواع مختلفة من الأدوية بمخزن غير مرخص للأدوية ،بمركز الواسطى شمال المحافظة، وتم تحرير محضر لمعمل التحاليل الذي يمتلك المخزن، وإحالته الي النيابة العامة.

و أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ لحضور الاحتفالية التى نظمها مكتب إحدي مؤسسات المجتمع المدني ببني سويف، لتجهيز الفتيات غير القادرات والأيتام وذلك بحضور إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ،والمحاسب وجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة بنى سويف .

وخلال الاحتفالية قام نائب المحافظ بتسليم الأجهزة الكهربائية ومستلزمات تجهيز العرائس المقدمة من المؤسسة والتي تشمل "ثلاجة، غسالة، بوتاجاز بالأسطوانة" ل15 من الفتيات اليتيمات، بالإضافة إلى توزيع مجموعة من الأجهزة المنزلية على 12 من الأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز المحافظة.

و نقل الدكتور عاصم سلامة ،تحيات المحافظ ،للعرائس بمناسبة الزفاف، وسعادته بإقامة هذه الاحتفالية التي تسهم في إدخال السرور على الفتيات اليتيمات وغير القادرات من الفئات الأولى بالرعاية ، مع الإشادة بالدور التنموي والخدمي الذي تقوم بها المؤسسة ودعمها المستمر للفئات الأولى بالرعاية من خلال تبنيها لمبادرات إنسانية فعالة تفيد المجتمع وترعى الفئات الأكثر إحتياجا