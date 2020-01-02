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إعدام 200 كيلو مواد غذائية غير صالحة خلال حملة على المطاعم بأسوان

الخميس، 02 يناير 2020 02:13 م
إعدام 200 كيلو مواد غذائية غير صالحة خلال حملة على المطاعم بأسوان حملة على المطاعم بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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تمكن مكتب مراقبة الأغذية بمدينة أسوان، اليوم، الخميس، من ضبط وإعدام 200 كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة لوجود حشرات بثلاجات التخزين، وذلك داخل أحد المطاعم بمدينة أسوان، فى إطار حملات التفتيش المستمرة التى تشنها إدارة مراقبة الأغذية على الأسواق وأماكن تداول المنتجات الغذائية, وتحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى.

وأسفرت الحملة عن إعدام 100 كيلو جرام مخلل، وإعدام 20 لتر زيت، وإعدام 50 كيلو جرام عجينة طعمية، وإعدام 30 كيلو سلطة، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأماكن المخالفة.

وكانت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان ، تمكنت أمس، الأربعاء، من ضبط ما يزيد عن 175 كيلو لحوم وأغذية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل أحد المطاعم الشهيرة بمدينة أسوان، وذلك خلال الحملة التى شارك فيها جهاز حماية مستهلك، ومفتشى التموين، ومجلس مدينة أسوان، بهدف التأكد من صلاحية الأغذية التى تقدم للمواطنين داخل المطاعم، حيث فاجأ أعضاء الحملة أحد المطاعم الشهيرة بمدينة أسوان، وكشفت عن وجود: 52 كيلو جرام دهون بدون بيانات ومتغيرة فى الخواص الطبيعية، و 30 كيلو جرام كبدة مقطعة بدون بيانات، و 48 كيلو جرام شاورمة لحمة بدون بيانات ومتغيرة فى الخواص الطبيعية، و 2 كيلو و800 جرام سجق ومتغير فى الخواص الطبيعية، و3  كيلو و 700 جرام لحمة بدون بيانات ومتغيرة فى الخواص الطبيعية، و 2 كيلو و 200 جرام ممبار بدون بيانات ومتغير فى الخواص الطبيعية، بالإضافة إلى 38 كيلو و 800 جرام جبنة رومى متغيرة فى الخواص الطبيعية وتظهر عليها علامات الفساد والتلف.

كما نفذت محافظة أسوان، بالتعاون مع الجهات المعنية، حملة مكبرة على مدار 3 أيام متتالية لمتابعة الإشتراطات البيئية والصحية مع مراجعة إشتراطات التراخيص للمنشآت الخدمية كلاً فى إختصاصه، وذلك من خلال اللجنة المشكلة لتنفيذ هذه المهام بالمحافظة والتى تضم فى عضويتها مسئولى مجلس المدينة والبيئة والصحة والطب البيطرى والتموين، بجانب الأمن الصناعى وتراخيص المحلات ، وبالإضافة إلى جهاز حماية المستهلك، وذلك فى إطار حرص المحافظة على سلامة وصحة المواطن الأسوانى من خلال تشديد الرقابة البيئية والصحية فى الأسواق المحلية تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإعادة الإنضباط للشارع الأسوانى.

 

 


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