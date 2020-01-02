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إحصائية: استشهاد 149 فلسطينيًا خلال العام الماضى.. غالبيتهم من الشباب

الخميس، 02 يناير 2020 12:17 ص
إحصائية: استشهاد 149 فلسطينيًا خلال العام الماضى.. غالبيتهم من الشباب الجيش الإسرائيلى
كتب - هاشم الفخرانى

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أعلن الأمين العام لـ"التجمع الوطنى لأسر شهداء فلسطين"، محمد صبيحات، أن 149 فلسطينيًا استشهدوا جراء استهدافهم من قبل الجيش الإسرائيلى خلال عام 2019.. وبحسب البيان، فقد قارب عدد الضحايا خلال عام 2019 المعدل العام لأعداد الضحايا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، والذى بلغ خلال الفترة المذكورة 161 شهيداً فى كل عام.

وجاء فى البيان أن من بين الضحايا 112 شهيداً من محافظات غزة، ويشكلون 74% من العدد الإجمالى، بينهم 69 نتيجة القصف بالطيران الحربى الإسرائيلى، فى حين "بلغ عدد الشهداء بالضفة الغربية، 37 شهيدًا، يشكلون 26% من عدد الضحايا الإجمالى".

وبحسب إحصائيات التجمع، فإن أصغر الضحايا سنا هما الجنينان، عبد الله أبو عرار الذى استشهد بتاريخ 5 مايو الماضي في حي الزيتون بغزة، وأيمن محمود المدهون الذي استشهد بتاريخ 5 مايو الماضي، في بيت لاهيا شمال غزة.

أما أكبرهم سنا، فهو عبد الرحيم مصطفى المدهون (61 عاما) من بيت لاهيا، واستشهد في 5 مايو 2019.

وذكر البيان أن متوسط أعمار الشهداء هو 25 عاما وثمانية أشهر. وأشار إلى أن شهر أكتوبر الماضي كان أكثر الأشهر دموية، حيث استشهد خلاله 44 مواطنا من الجنسين.

ولفت الأمين العام للتجمع إلى أن أكثر فئة عمرية استهدفها الجيش الإسرائيلي كانت بعمر 22 عاما (10 شهداء )، فيما بلغ عدد الشهداء المتزوجين من كلا الجنسين 57، منهم 49 من الذكور، و8 من الإناث.

وبلغ عدد الجثامين المحتجزة لدى السلطات الإسرائيلية خلال العام المنصرم 15 جثمانا، ليرتفع العدد الإجمالي لجثامين  الشهداء المحتجزة في ثلاجات السجون الإسرائيلية ومقابر الأرقام إلى 306 جثامين.


فلسطين

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