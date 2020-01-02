إحالة 59 من العاملين بمدرستى فى منوف للتحقيق لتركهم العمل قبل موعده

المنوفية_ محمد فتحى

قرر المهندس رجب النقيدى رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، والمحاسب محمد الزرقاني نائب رئيس المجلس لشئون المدينة، إحالة 35 من العاملين بمدرستى الشهيد جادو، 24 من العاملين بمدرسة الجديدة بنين، بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، للتحقيق لتركهم العمل ولعدم انضباطهم بأوقات العمل الرسمية جاء ذلك خلال جولة مفاجئة اليوم على المدراس بالمدينة.

وأكد رئيس مركز ومدينة منوف، فى بيان له على ضرورة انضباط العاملين، بجميع المصالح الخدمية لأهالى مركز منوف والقرى التابعة له وحفاظا على مبدأ الثواب والعقاب.

وشدد على استمرار وتكثيف المتابعة، وذلك من أجل أن يجد أهالى القرية والقرى المجاورة من يلبى طلباتهم وإحتياجاتهم ويقدم لهم أعلى درجات الخدمة، بجميع المصالح الحكومية .

وأضاف رئيس مركز ومدينة منوف ، على أنه ستستمر المتابعه لجميع العاملين بالجهاز التنفيذي بجميع أنحاء المركز، سواء كان طبيب أو مدرس أو مهندس أو فني أو موظف كل يعمل بالجهاز التنفيذى حتى يحدث الانضباط وتأدية الخدمه الجيده للمواطن.



وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قد أصدر قرار رقم 1510 بنقل اأشرف محمد حسن البيه رئيس مركز ومدينة قويسنا للعمل بالديوان العام للمحافظة وإعفائه من مهام منصبه ، وتكليف خالد إبراهيم النمر رئيس حي غرب مدينة شبين الكوم للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا .

جاء ذلك عقب جولة المحافظ المفاجئه خلال الأسبوع الجارى لمدينة قويسنا، حيث أبدى المحافظ إستياؤه الشديد نظراً لوجود مباني حديثه على أراضى زراعية بطريق قويسنا مدخل المنطقة الصناعية وعدم إتخاذ إجرءات حاسمة حيال تلك المنشأت و تدني مستوي النظافة وتراكم القمامة بالشوارع والميادين العامة والطرق الفرعية بالمدينة .

كما تلاحظ قيام مدير مصنع القمامة بمقلب قويسنا العمومى بتأجير أعمال الفرز والغربله والنفايات لأحد أقاربه بالمخالفة وأمر محافظ المنوفية بإحاله الموضوع للنيابة الإدارية للتحقيق في هذا الشأن .

كما قرر محافظ المنوفية تكليف هناء متولي عقيلة مدير أمانة المشروعات بالديوان العام للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، وتكليف ياسر عبد الحميد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا للعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون .

وتكليف ماهر عبد المحسن محمد رئيس قسم الإنارة بمديرية الإسكان والمرافق للعمل نائباً لرئيس حي شرق شبين الكوم .

وأكد محافظ المنوفية على أنه لن يسمح بتهاون أو تقصير أي مسؤل في مهام عمله ، وشدد علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتجاوب المباشر مع المواطنين من خلال العمل الميدانى والإستماع إلى شكواهم ومن ثم إتخاذ الإجراءات الفورية لحلها .