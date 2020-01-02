سوبر كورة
Ads
الخميس، 02 يناير 2020 04:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة 59 من العاملين بمدرستى فى منوف للتحقيق لتركهم العمل قبل موعده

الخميس، 02 يناير 2020 03:19 م
إحالة 59 من العاملين بمدرستى فى منوف للتحقيق لتركهم العمل قبل موعده اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية_ محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر المهندس رجب النقيدى رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، والمحاسب محمد الزرقاني نائب رئيس المجلس لشئون المدينة، إحالة 35 من العاملين بمدرستى الشهيد جادو، 24 من العاملين بمدرسة الجديدة بنين، بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، للتحقيق لتركهم العمل ولعدم انضباطهم بأوقات العمل الرسمية جاء ذلك خلال جولة مفاجئة اليوم على المدراس بالمدينة.

وأكد رئيس مركز ومدينة منوف، فى بيان له على ضرورة انضباط العاملين، بجميع المصالح الخدمية لأهالى مركز منوف والقرى التابعة له وحفاظا على مبدأ الثواب والعقاب.

وشدد على استمرار وتكثيف المتابعة، وذلك من أجل أن يجد أهالى القرية والقرى المجاورة من يلبى طلباتهم وإحتياجاتهم ويقدم لهم أعلى درجات الخدمة، بجميع المصالح الحكومية .

وأضاف رئيس مركز ومدينة منوف ، على أنه ستستمر المتابعه لجميع العاملين بالجهاز التنفيذي بجميع أنحاء المركز، سواء كان طبيب أو مدرس أو مهندس أو فني أو موظف كل يعمل بالجهاز التنفيذى حتى يحدث الانضباط وتأدية الخدمه الجيده للمواطن.
 

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قد أصدر  قرار رقم  1510 بنقل اأشرف  محمد حسن البيه رئيس مركز ومدينة قويسنا للعمل بالديوان العام للمحافظة وإعفائه من مهام منصبه ، وتكليف خالد إبراهيم النمر رئيس حي غرب مدينة شبين الكوم  للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا .

جاء ذلك عقب جولة المحافظ المفاجئه خلال الأسبوع الجارى لمدينة قويسنا، حيث أبدى المحافظ إستياؤه الشديد نظراً لوجود مباني حديثه على أراضى زراعية بطريق قويسنا مدخل المنطقة الصناعية وعدم إتخاذ إجرءات حاسمة حيال تلك المنشأت و تدني مستوي النظافة وتراكم القمامة بالشوارع والميادين العامة  والطرق الفرعية بالمدينة .

كما تلاحظ قيام مدير مصنع القمامة بمقلب قويسنا العمومى بتأجير أعمال الفرز والغربله والنفايات لأحد أقاربه بالمخالفة وأمر محافظ المنوفية بإحاله الموضوع للنيابة الإدارية للتحقيق في هذا الشأن .

كما قرر محافظ المنوفية تكليف هناء متولي عقيلة مدير أمانة المشروعات بالديوان العام للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، وتكليف  ياسر عبد الحميد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا للعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون .

وتكليف ماهر عبد المحسن محمد رئيس قسم الإنارة بمديرية الإسكان والمرافق للعمل نائباً لرئيس حي شرق شبين الكوم .

وأكد محافظ المنوفية على أنه لن يسمح بتهاون أو تقصير أي مسؤل في مهام عمله ، وشدد علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتجاوب المباشر مع المواطنين من خلال العمل الميدانى والإستماع إلى شكواهم ومن ثم إتخاذ الإجراءات الفورية لحلها .    

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

المنوفيه

محافظ المنوفيه

محافظه المنوفيه

جولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أحلام محمد صلاح ليس لها حدود.. تحديات جديدة تنتظر الفرعون فى2020.. الحفاظ على عرش أفريقيا للعام الثالث.. تحقيق حلم جماهير الريدز بحصد لقب البريميرليج بعد غياب 30 عاما..والفوز بميدالية أولمبية مع الفراعنة بطوكيو

أحلام محمد صلاح ليس لها حدود.. تحديات جديدة تنتظر الفرعون فى2020.. الحفاظ على عرش أفريقيا للعام الثالث.. تحقيق حلم جماهير الريدز بحصد لقب البريميرليج بعد غياب 30 عاما..والفوز بميدالية أولمبية مع الفراعنة بطوكيو

مصدر دبلوماسى مطلع يفند مزاعم "خارجية الوفاق" بتجاهل ليبيا بالجامعة العربية

مصدر دبلوماسى مطلع يفند مزاعم "خارجية الوفاق" بتجاهل ليبيا بالجامعة العربية

طائرة خاصة تنقل محمد صلاح ومانى ومحرز إلى الغردقة لحضور حفل جوائز الأفضل

طائرة خاصة تنقل محمد صلاح ومانى ومحرز إلى الغردقة لحضور حفل جوائز الأفضل

نيجيرى يبنى منزلا على هيئة طائرة من أجل زوجته اللبنانية.. اعرف السبب.. صور

نيجيرى يبنى منزلا على هيئة طائرة من أجل زوجته اللبنانية.. اعرف السبب.. صور

السيسى يجتمع بمصطفى مدبولى ووزراء الدفاع والخارجية والرى ورئيس المخابرات العامة.. الرئيس يبحث إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية حدود الدولة.. وتطورات مفاوضات سد النهضة

السيسى يجتمع بمصطفى مدبولى ووزراء الدفاع والخارجية والرى ورئيس المخابرات العامة.. الرئيس يبحث إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية حدود الدولة.. وتطورات مفاوضات سد النهضة

نائب تركى فى مشادة مع رئيس البرلمان: جلسة التصويت على غزو ليبيا ليست قانونية

نائب تركى فى مشادة مع رئيس البرلمان: جلسة التصويت على غزو ليبيا ليست قانونية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد كهربا فى قائمة الأهلى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد كهربا فى قائمة الأهلى

رئيس جامعة المنيا: حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق"

رئيس جامعة المنيا: حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق"

هنا الزاهد تشبه أحمد فهمى بـ القرد وكفتة اللبن.. اعرف القصة ورد حماتها

هنا الزاهد تشبه أحمد فهمى بـ القرد وكفتة اللبن.. اعرف القصة ورد حماتها

عبداللطيف الزيانى يخلف خالد بن احمد آل خلفية وزيرا لخارجية البحرين

عبداللطيف الزيانى يخلف خالد بن احمد آل خلفية وزيرا لخارجية البحرين

السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تدابير مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة

السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تدابير مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة