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نقابة أطباء المنيا: حادث الطبيبات نتيجة لتخبط وعشوائية فى اتخاذ القرارات

الأحد، 19 يناير 2020 12:34 ص
نقابة أطباء المنيا: حادث الطبيبات نتيجة لتخبط وعشوائية فى اتخاذ القرارات نقابة الاطباء - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أصدرت نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة المنيا، منذ قليل، بيان، حول الحادث المأساوى الذى تعرضت له طبيبات تكليف محافظة المنيا، الأربعاء 15 يناير 2020، قالت فيه: مر علينا قرابة الأربعة أيام من وقوع الحادث الاليم الذى تعرضت له بناتنا وزميلاتنا طبيبات التكليف والذى ترتب عليه ما تعلمونه جميعًا، وقد صدر بناءً على إثره عدد من الإجراءات التى تبنتها النقابة للحفاظ على حق الزميلات، منها الميدانى بالتحرك الفورى للمستشفيات المحال إليها الزميلات للاطمئنان على حالاتهم الصحية وكذا الإسراع من إجراءات دفن الشهيدات وهذا ما كنا نولى من أهمية فى هذا التوقيت.

وأضافت النقابة، فى بيان، أصدرته منذ قليل: تلى ذلك اجتماع عاجل أسفر عن إصدار بيان يحمل حزمة من القرارات والإجراءات العاجلة، ولضمان متابعة وتنفيذ هذه الإجراءات فى هذا الإطار وردًا على ما يتوارد من تساؤلات وردود أفعال نود إيضاح الآتى:

أولًا: التأكيد قولًا واحدًا وصريحًا على توصيف الحادث وأسبابه بأنه تخبط وعشوائية فى اتخاذ القرارات الإدارية وتعسف فى تنفيذه واستخفاف بأرواح الأطباء.

ثانيا: أن للنقابة حق أصيل دفاعًا عن حقوق الأطباء فى اختصام المتسببين فى هذه المأساة وهذا ما يجرى اتمامه بالفعل بالتقدم ببلاغ للنائب العام فى غضون الساعات المقبلة كإجراء مبدئى.

ثالثًا: بعيدًا عن أى لغط مثار حول لقاء تليفزيونى غير موفق أو غيره نؤكد أن الرأى الرسمى والصريح للنقابة هو ما اعلن رسميًا بعد الاجتماع العاجل الذى تم انعقاده فى الخميس 16 يناير 2020.

رابعًا: ان اقامة حفل تأبين للزميلات الشهيدات هو أيضًا حق أصيل للنقابة الفرعية مع خالص الشكر للجهود المبذولة فهو أمر نحمده ونثمنه غير أن تحديد هذا الموعد تحكمه اجراءات وأولويات على سبيل المثال لا الحصر ترك متسع من الوقت لأهلية الشهيدات لتلقى العزاء وتجاوز الصدمة الأولى.

خامسًا: تثمن النقابة لحضراتكم الحميه والحماس تضامنًا مع الزميلات وتضامنًا مع المهنة وما تعانيه والذى يمثل هذا الحادث جزء من كل بالنسبة لها، لذا نرجو من حضراتكم التواصل الدائم والالتفاف حول بيانها الرسمى ومتابعة الإجراءات التى تتخذها، فالوصول الى النتيجة الطيبة المرضية لن يتأتى إلا من خلال نقابة قوية بأعضائها، وأنه ما ضاع حق وراؤه مطالب.

 


نقابة الاطباء

حادث المنيا

طبيبات المنيا

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