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طفل أبو كبير الكفيف: أنا كذبت.. ووالدى بيعاملنى أفضل معاملة

الأحد، 19 يناير 2020 12:20 ص
طفل أبو كبير الكفيف: أنا كذبت.. ووالدى بيعاملنى أفضل معاملة الطفل يوسف
الشرقية - إيمان مهنى

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نشر الطفل يوسف رجب من مدينة أبو كبير بالشرقية، والذى يتمتع بموهبة حفظ القرآن الكريم، مقطع فيديو يقول فيه "أنا آسف كنت بكدب فى كل الكلام اللى قولته عن والدى.. كنت زعلان منه وجاره فى المحل اللى قال قول كدا"، ذلك رد منه على مقطع فيديو آخر نشر منذ ساعات، ظهر فيه الداعية الصغير يتهم والده بالقسوة وإساءة معاملته ومنعه من التعليم، والذى نجح فى إثارة عطف مواقع التواصل الاجتماعى مع الطفل الكفيف.

وجاء فى المقطع الأول: "أتمنى أن الضباط يعملوا محضر ضد والدى، وهو بيضحك عليكم وملتحى وبيتفرج عن قنوات مكلمين والشرق.. وأنا زهقت من أبويا، دايما يضربنى ويمنعنى من المدرسة ويعاملنى بمنتهى القسوة لأنه منفصل عن والدتى".

وتواصل "اليوم السابع"، مع مصدر بمدرسة "النور والأمل " لرعاية المكفوفين بالزقازيق، والذى أكد أن الطفل بطل الفيديو يدعى يوسف رجب السباعى السيد عمره 13 سنة مقيد بالصف الأول الإعدادى، من المتفوقين وحافظ للقران وسبق وأن أتم تكريمه عدة مرات لحفظه للقرآن وبرعاته فى الإنشاد، وهو منتظم بالدراسة وأسرته تراعى شأنه على عكس ما أدعى الطفل فى الفيديو الأول، لافتا إلى أن الطفل لدية موهبة كبيرة فى إقناع الغير.

من جانبه نفى رجب السباعى والد يوسف، لـ"اليوم السابع"، اتهامات نجله له التى ذكرها فى المقطع الأول، وقال إنه انفصل عن زوجته منذ 9 سنوات، و لدية اربعة أبناء بخلاف يوسف، وسعى للإلحاق بمدرسة رعاية المكفوفين وتعليمه القرآن، وتوفير كافة الأدوات التى تساعده على الدراسة وتنمية قدراته لحفظ القرآن الكريم، فضلا استعان بمحفظين قرآن وأساتذة للتدريس لابنه وشراء المصحف المعلم وميكروفون وسماعات وجهاز تسجيل وموبيل للاستماع إلى المشايخ الذين يريد الاستماع إليهم وتعلم القرآن، لافتا إلى أن ابنه حصل على العديد من الجوائز أخرها حصوله على المركز الأول فى مسابقة لحفظ القرآن الكريم فى الإسكندرية نظمتها الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية.


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