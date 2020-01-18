كتبت فاطمة خليل

عمليات التجميل من الجراحات التى قد تشكل مخاطر أو تسبب مضاعفات لبعض الأشخاص وقد تؤثر على صحتهم مثلها مثل أى عملية جراحية، فإذا كنت بصحة جيدة فسيؤدى ذلك إلى عملية تجميل ناجحة، لذا نقدم فى السطور التالية 4 أشياء يجب مراعاتها قبل التفكير فى إجراء جراحة تجميل، وفقاً لما ذكره موقع allina health.



جراحة التجميل

4 أشياء يجب مراعاتها قبل إجراء عملية تجميل



صحتك العامة

هناك عدة أشياء تجعلكِ من المرشحين لعمل جراحة تجميل بأقل مخاطر:

الصحة البدنية وثبات الوزن، الاهتمام بتحسين مظهرك الجسدى، لديكِ توقعات واقعية، عدم التدخين.

لكن إذا كنتِ تعملين على فقدان قدر كبير من الوزن أو تخططى للحمل، فكرى فى تأجيل جراحة التجميل حتى تصلى إلى أهدافك، فالتقلبات الكبيرة فى الوزن بعد الجراحة سوف يقلل من التحسينات الجمالية فى عملية التجميل، وفقدان الوزن قبل الجراحة يقلل أيضًا من خطر حدوث مضاعفات.

صحتك النفسية

الجراحة التجميلية ليست شيئًا ضرورياً تحتاجه، لكنها خيار شخصى يساعدك على الشعور بالراحة تجاه نفسك، يمكنك أن تكون أفضل نسخة لنفسك بدون جراحة تجميلية، ولكن إذا شعرت أن هناك شيئًا ما يزعجك بدرجة كافية ويدفعك لعمل الجراحة، فقد اتخذت خطوة أولى مهمة.

الجراحة التجميلية يمكن أن تحسن نوعية حياتك، ولكن كما هو الحال مع أي عملية جراحية، ينبغي التفكير في اتخاذ قرار نهائي.

الجراحة لها مخاطر، والشفاء يستغرق بعض الوقت، وقد تحتاج إلى عمليات متعددة، لن تجعلك الجراحة التجميلية والتجميلية نسخة أفضل من نفسك ولن تحل المشاكل في مجالات أخرى من حياتك.



جراحة التجميل

مؤهلات طبيبك

ابحث عن طبيب قد أجرى عمليات جراحية ناجحة لأشخاص تعرفهم، واسأل عن مؤهلاته العلمية حتى تطمئن إلى أنك تختار جراح تجميل مؤهل ومدرب تدريباً عالياً.

وقت التعافى من العملية

يجب أن تحدد قبل إجراء جراحة التجميل مقدار الوقت الذي ستحتاج إلى التغيب عن العمل بعد العملية وطول المدة التي تستغرقها العملية الجراحية وإذا كان لديك إقامة في المستشفى ونوع التخدير المستخدم.

إذا كان الشفاء يتطلب منك عدم رفع أو إجهاد لبضعة أسابيع بعد الجراحة، فمن المهم أن يكون لديك دعم متاح لمساعدتك في أنشطتك اليومية.

الشفاء لا يستغرق وقتا طويلا، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 6 أشهر بعد الجراحة لكي تقدر نتائجك حقًا.

من المهم تحديد وقت إجراء العملية الجراحية بناءً على نمط حياتك وأولوياتك.