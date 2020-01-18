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200 مهاجر يحتشدون على الحدود المكسيكية استعدادًا للتوجه إلى الشمال

السبت، 18 يناير 2020 07:10 م
200 مهاجر يحتشدون على الحدود المكسيكية استعدادًا للتوجه إلى الشمال مهاجرون _ صورة أرشيفية
مكسيكو سيتى أ ش أ

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احتشد أكثر من 200 شخص أغلبهم مهاجرين من هندوراس بأمريكا الوسطى، على جسر على الحدود بين المكسيك وجواتيمالا فى انتظار وصول آخرين.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم السبت، أن المهاجرين يأملون فى أن تحسن أعدادهم الهائلة فرصهم فى دخول المكسيك ومواصلة رحلتهم نحو الشمال.

وحذرت حكومة المكسيك من أنه لن يتم السماح بمرور المهاجرين الداخلين إلى البلاد من منطقة الحدود دون إجراءات التسجيل، بينما سيتم السماح لهؤلاء الساعين إلى طلب اللجوء أو أى وسائل حماية أخرى التقدم بطلب لتقنين أوضاعهم.

ورصد مسئولو جواتيمالا أكثر من ثلاثة آلاف مهاجرًا قاموا بإجراءات التسجيل على المعابر الحدودية من أجل الدخول إلى البلاد خلال الأيام الأخيرة، فيما كان هناك مهاجرون آخرون لم يقوموا بالتسجيل.

وانتقلت قوات الحرس القومى حاملين دروع مقاومة أعمال الشغب - أمس - إلى بلدة /سيوداد هيدالجو/ الحدودية المكسيكية؛ تحسبًا للتحرك التالى للمهاجرين.

وصرحت عمدة البلدة سونيا إلينا هيرنانديز بأن المسئولين يتوقعون وصول عدد كبير من المهاجرين إلى المنطقة وأنهم يستعدون لهذا الأمر، مشيرة إلى أن نحو 148 مهاجرًا قد عبروا إلى داخل /سيوداد هيدالجو/ خلال الأيام الأخيرة وطلبوا حق اللجوء.

 


200 مهاجر

الحدود المكسيكية

هندوراس

أخبار المكسيك

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