ـ"رجال الأعمال": بيع الغاز للمصانع بالسعر العالمى يؤثر على المنافسة

كتب هانى الحوتى

طالب المهندس مجد المنزلاوى ، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، بإعادة النظر فى سعر الطاقة الموردة للمصانع، لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، خاصة الغاز؛ لأن بيع الغاز للمصانع بالسعر العالمى يؤثر على قدرتها التنافسية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلى مقارنة بالدول المجاورة، غير أنه أكد على أهمية وضع استراتيجية للصناعة تحدد الصناعات الواعدة التى يحتاجها السوق المحلى والأجنبى، وأهم المناطق التى يمكنها استقبال تلك الصناعات، فضلا عن حوافز لجذب استثمار أجنبى فى ظل بيئة تنافسية عالمية.

وأشار المنزلاوى، إلى أن عدم وضع استراتيجية للصناعات المطلوبة، فتح الباب أمام الكثير لإنشاء صناعات بعينها بحجم إنتاج يفوق الطلب المحلى، مدللاً على حديثه بمصانع السيراميك، والتى انتشرت بشكل لافت للنظر، دون وضع خطة لحجم احتياجات السوق المحلى، والقدرة على تصدير الفائض من عدمه، وهذا دور وزارة الصناعة فى تحديد احتياجات السوق المحلى، وحجم الطاقات الإنتاجية المطلوبة فى الوقت الحالى والمستقبل، متابعا :"بسبب عدم وضع استراتيجية، اتجه الكثير لإنشاء مصانع السيراميك بسبب مكاسبه، حتى أصبح القطاع يعانى حالياً من تضخم الإنتاج بشكل يفوق الطلب، وهذا سيناريو مكرر فى العديد من الصناعات".

ولفت المنزلاوى، إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين، تنسق لعقد اجتماعاً لوفد من الجمعية مع وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، لمناقشة المشاكل التى تواجه الصناعة والتصدير، وطرح مقترحات حلولها.

وتعقد جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعاً تنظمه لجنة الطاقة لمناقشة الدراسات التى تجريها الحكومة حالياً لتخفيض أسعار الكهرباء والطاقة على المصانع والأثر المتوقع لذلك على القطاعات الاقتصادية المختلفة، يوم الاثنين المقبل.

وفى اليوم التالى، تعقد لجنة البيئة بالجمعية اجتماعاً مع المهندس أيمن محمود مدير عام منطقة وادى النيل بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول آليات النهوض ببحيرة قارون، والفرص المتاحة لمجتمع الأعمال للاستثمار بها.