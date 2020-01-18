سوبر كورة
Ads
السبت، 18 يناير 2020 02:37 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير التجارة السابق: اتفاق مع بريطانيا على توقيع اتفاقية بعد خروجها من الاتحاد

السبت، 18 يناير 2020 08:00 ص
وزير التجارة السابق: اتفاق مع بريطانيا على توقيع اتفاقية بعد خروجها من الاتحاد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، إنه تم الاتفاق خلال توليه الوزارة، مع الجانب البريطانى على وضع اتفاقية تجارة حرة جديدة بين الجانبين المصرى والبريطانى، بعد انتهاء خروج بريطانيا نهائياً من الاتحاد الأوروبى، موضحا أن الجانب البريطانى يرغب فى التفاوض مع مصر حول الشروط الجديدة ووضع أعمال تحضيرية لكيفية سير التبادل التجارى مستقبلا، إلا أنه تم الاتفاق على الانتظار لحين توقيت الخروج النهائى وبدء المفاوضات بعدها، والذى من المتوقع أن يتم الفترة المقبلة.

وأوضح نصار، فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع"،  أن هناك 500 أتوبيس يسير فى شوارع بريطانيا صناعته مصرية 100% وتم تصديرهم من مصر فى فترة زمنية من 7 إلى 8 سنوات، وهو انجاز حقيقى للصناعة المصرية فى الدخول للسوق الأوروبى بمنتجات محلية الصنع، لافتا إلى أن التعاقدات الجديدة على الصادرات أو الواردات بين البلدين ستتم عقب الانتهاء من وضع كافة الشروط حول فرض الجمارك أو التعامل بنفس الشروط السابقة "زيرو جمارك " مرة أخرى.

وتدرس وزارة التجارة والصناعة سير عمليات التبادل التجارى بين مصر وبريطانيا خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان خروجها نهائيا من الاتحاد الأوروبى والمحدد نهاية يناير الجارى، ومن المقرر أن يعقد الجانبين المصرى والبريطانى جلسات تفاوضية للنظر فى الشروط المحددة التى تربط العلاقة بين البلدين.

وكانت المعاملات التجارية بين البلدين تخضع لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التى تنص على منح الصادرات والواردات بين دول الاتحاد الأوروبى مع مصر "زيرو جمارك"، ولابد من وضع اتفاق جديد لشكل العلاقة بين البلدين .

من الجدير بالذكر، أن بريطانيا هى المستثمر الأجنبى الأكبر فى السوق المصرية، ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وبريطانيا نحو 2 مليار جنيه إسترلينى، كما أن المحفظة الاستثمارات البريطانية فى مصر تقدر بنحو 5.4 مليار دولار ، وبلغ حجم الواردات المصرية من بريطانيا 1.147 مليار جنيه إسترلينى فى 2018 ، كما سجلت حجم الصادرات المصرية إلى بريطانيا 818 مليون جنيه إسترلينى فى 2018 بزيادة 26% عن عام 2017.

 


الاتحاد الاوروبى

خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

إعلان من 68 سنة.. قصة ترويج الفنانة ماجدة لإعلان مشروبات غازية

إعلان من 68 سنة.. قصة ترويج الفنانة ماجدة لإعلان مشروبات غازية

فيديو معلوماتى.. 6 محظورات بعد حقن البوتوكس للحصول على نتيجة مثالية

فيديو معلوماتى.. 6 محظورات بعد حقن البوتوكس للحصول على نتيجة مثالية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة