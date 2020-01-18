ننشر جداول امتحانات الدور الأول لـ "أبناؤنا فى الخارج" بالأزهر

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية عن مواعيد امتحانات الدور الأول لـ "أبناؤنا في الخارج"، للعام الدراسي: 2019/2020 ،ففي المرحلة الابتدائية؛ تبدأ امتحانات الصف الثالث الابتدائي في الفترة من 2020/4/4، إلى 2020/4/8، بينما تبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائيين في الفترة من 2020/4/4، إلى 2020/4/9.

كما يُمتحن طلاب الشهادة الابتدائية في الفترة من 2020/4/4، إلى 2020/4/9. وفي المرحلة الإعدادية؛ تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعداديَين في الفترة من 2020/4/4، إلى 2020/4/11.

بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات في الفترة من 2020/4/4، إلى 2020/4/12. وفي المرحلة الثانوية؛ تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي -بقسميهما العلمي والأدبي- في الفترة من 2020/4/4، إلى 2020/4/14.