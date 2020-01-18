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ننشر جداول امتحانات الدور الأول لـ "أبناؤنا فى الخارج" بالأزهر

السبت، 18 يناير 2020 03:34 م
ننشر جداول امتحانات الدور الأول لـ "أبناؤنا فى الخارج" بالأزهر الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

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أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية عن مواعيد امتحانات الدور الأول لـ "أبناؤنا في الخارج"، للعام الدراسي: 2019/2020 ،ففي المرحلة الابتدائية؛ تبدأ امتحانات الصف الثالث الابتدائي في الفترة من 2020/4/4، إلى 2020/4/8، بينما تبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائيين في الفترة من 2020/4/4، إلى 2020/4/9. 
 
كما يُمتحن طلاب الشهادة الابتدائية في الفترة من 2020/4/4، إلى 2020/4/9. وفي المرحلة الإعدادية؛ تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعداديَين في الفترة من 2020/4/4، إلى 2020/4/11.
 
بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات في الفترة من 2020/4/4، إلى 2020/4/12. وفي المرحلة الثانوية؛ تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي -بقسميهما العلمي والأدبي- في الفترة من 2020/4/4، إلى 2020/4/14.
 
وكان قد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن إتاحة استمارة التقدُّم لامتحان الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2019/2020م، إلكترونيًا، داعيًا طلاب الشهادة الثانوية للقيام بالخطوات التالية:ـ
 
1) يحصل الطالب على (اسم المستخدم ـ كلمة السر) من خلال مسؤول التحول الرقمي بالمعهد، والذي يراجع معه كيفية تسجيل البيانات وطباعة الاستمارة بشكل صحيح.
 
2) يقوم الطالب بالدخول على الرابط التالي، اضغط هنــــــــــــــــــا  باسم المستخدم الذي حصل عليه من مسؤول التحول الرقمي؛ لمراجعة وتحديث بياناته بشكل إلكتروني، ثم يقوم بحفظ البيانات وطباعتها.
 
 
3) يتوجه الطالب بالاستمارة المطبوعة، إلى مسؤول شؤون الطلاب بالمعهد؛ لمراجعة الاستمارة ومطابقتها بالاستمارة الورقية، والتوقيع عليها بصحة البيانات.
 
ويعد هذا المشروع، أحد نتائج مبادرة رائد التحول الرقمي التي أطلقها مركز المعلومات بالأزهر الشريف في وقت سابق، حيث يقوم رائد التحول الرقمي بتشغيل عدد من البرامج والخدمات الإلكترونية بالمعاهد والإدارات الأزهرية.
 
 
 
 

 


ابناؤنا فى الخارج

الازهر الشريف

قطاع المعاهد الازهرية

امتحانات الازهر

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