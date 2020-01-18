نسخة من تسريب إجابات الفيزياء والتاريخ للصف الثانى الثانوى.. والتعليم تحقق

كتب محمد رضا

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تسريبات إجابات امتحانا الشعبتين العلمية والأدبية بالصف الثانى الثانوى العام، اليوم السبت، حيث كان يؤدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء، فيما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، وفى المقابل بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تحقيقات حول ملابسات تلك التسريبات.

وكانت تداولت صفحات الفيس بوك وجروبات طلاب الثانوى، صورا مزعومة من الامتحان الإلكترونى لمادة الفيزياء لطلاب الصف الثانى الثانوى الشعبة العلمية، إَضافة إلى أسئلة من امتحان التاريخ لشعبة الأدبى فى نسخته الورقية، بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق، حيث طلب الطلاب الذين يؤدون الامتحان بعض الإجابات عن الأسئلة المتداولة.

فيما أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه جار التأكد من صحة الأسئلة المتداولة على صفحات الفيس والتأكد من مطابقتها للامتحان الأصلى، خاصة أنه منذ أمس، وتعمل تلك الصفحات على تداول نماذج كثيرة للأسئلة، وزعمت أنها للأسئلة التى يؤدى فيه الطلاب الامتحان، اليوم السبت.

وجاءت تلك التسريبات فيما تباينت أراء طلاب الشعبة الأدبية بالصف الثانى الثانوى العام، حول مستوى امتحان التاريخ، حيث أكد بعض الطلاب أن الأسئلة تعتمد على الفهم ومن بين السطور فى المنهج وزمن الامتحان قليل، بينما أوضح بعضهم أن الأسئلة كانت سهلة وواضحة حسب كل نموذج، مؤكدين أن بعض نماذج الامتحان سهله وبعضها به جزئيات تحتاج للتركيز، كما تكررت شكاوى بعض الطلاب من تعطل سيستم الامتحان أو خروجه من على سيستم الامتحان أثناء انعقاد الامتحان، وبعضهم تعذر دخوله على السيستم منذ بدء وقت الامتحان.



تسريبات امتحان الفيزياء على السوشيال ميديا

ويشار إلى أنه فى المقابل، أكد طلاب الشعبة العلمية بالصف الثانى الثانوى العام، أن امتحان الفيزياء الالكترونى جاء متفاوت فى الصعوبة، حيث أكد الطالب محمد خالد من محافظة قنا، أن الأسئلة جاءت مختلفة من حيث صعوبتها، قائلا: نماذج فى منتهى السهولة وأخرى معقدة، مطالبا الوزارة بإعادة حساباتها فيما يتعلق بمضمون الأسئلة لتحقيق مبدأ تكافئ الفرص بين الطلاب، مشددا على أنهم كطلاب ليسوا ضدد التطوير، لكن لا بد من تطبيقه بطريقة صحيحة تضمن مبدأ تكافئ الفرص.

وقال الطالب على الشريف بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إن نموذج امتحان الفيزياء الذى أجاب عن أسئلته داخل لجنة الامتحان كان سهلا وأسئلة تقيس مستوى الطالب المتوسط، موضحا ان امتحان مادتى الفيزياء لطلاب العلمي، تضمن 30 سؤالا عبارة عن اختيار من متعدد، مشددا على أن سيستم منصة الامتحان الإلكترونى عملت فقط فى النهاية زمن الامتحان، وتم أداء الامتحان بشكل إلكترونى بعد صعوبة متكررة فى التواجد على منصة الامتحان.



استياء من تسريب امتحان الفيزياء والتاريخ



تسريب امتحان الفيزياء والتاريخ على مواقع التواصل الاجتماعى

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات نظام التقييم المعدل فى المرحلة الثانوية يقيس "مستوى فهم مخرجات التعلم" وليس حفظ الكتاب المدرسى، والأسئلة ليست من خارج المنهج، بينما هى ليست من الكتاب ولكنها مرتبطة بمخرجات التعلم المشروحة فى الكتاب.

وتابع الوزير عبر صفحته الشخصية: أرجو الالتزام بنصائحنا بالتحضير الجيد باستخدام ما وفرناه على منصة التعلم فى بنك المعرفة مع الابتعاد عن الدروس الخصوصية كى تكون النتيجة أفضل، والهدف هنا هو "تغيير طريقة المذاكرة" والتأكد من "فهم مستهدفات الدرس" وليس البحث عن إجابات نموذجية لأسئلة متفق عليها.



تسريب إجابات امتحان الفيزياء للصف الثانى الثانوى العام



إجابات امتحان الفيزياء للصف الثانى الثانوى العام

وأوضح الوزير أن الامتحانات متوسطة المستوى بكل تأكيد والمشكلة فى الإصرار على التحضير بدون تعلم حقيقى، والشكوى الممنهجة: "من بره المنهج! حرام أولادنا تضيع كده!، "الأسئلة ليست من خارج المنهج" وأؤكد للمرة المائة هذه عبارة مضللة وغير علمية.

وأكد الوزير: يضع هذه الأسئلة عدد كبير من المعلمين والأساتذة فى المركز القومى للامتحانات على أسس علمية ومعايير عالمية، والامتحانات فى العالم أجمع تقيس فهم مستهدفات التعلم وليست تكرار لمسألة معروفة متفق عليها تدربنا على حفظها واستعادتها. ليس هذا تعليما وإنما تحايل للحصول على درجات زائفة لا تعكس أى فهم لما كان ينبغى فهمه.



تسريب إجابات امتحان الفيزياء على السوشيال ميديا



إجابات امتحان الفيزياء المنتشرة على السوشيال ميديا

وأشار الوزير، إلى أن أولى وثانية ثانوى هذا العام هى "سنوات نقل عادية" جدا بلا تنافسية أو تأثير على المجموع المؤدى للالتحاق بالجامعات، وأولى ثانوى تمتحن ورقيا "على مستوى الادارة" مما يعنى وجود 270 امتحانا مختلفا (مثل كل عام)، وثانية ثانوى تمتحن إلكترونيا لعدد أقل من "النماذج المختلفة المتساوية الصعوبة".

وتابع: "يجب استغلال هذه الامتحانات للتعود على نوعية الأسئلة الجديدة واستنتاج طرق التحضير المناسبة فى المستقبل وإدراك عدم جدوى الدروس الخصوصية لهذا النوع من التقييم، ولا وجود لفكرة عدم تكافؤ الفرص فى هذا المقام ولا يضيع حق أحد لانها سنة نقل ولان الهدف هو الانتقال للسنة الأعلى فقط".



تسريب إجابات امتحان التاريخ للصف الثانى الثانوى العام

وأكد الوزير: "رصدنا عدد محدود من الحالات حيث الغش الإلكترونى عن طريق تواطؤ من المشرفين على اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن اجابات! للأسف فإن الغش المباشر أو الإلكترونى كان هو المتبع فى سنوات النقل عبر سنوات ولم يشكو أحد من قبل! ولقد نجحت الامتحانات الإلكترونية فى تقليص حالات الغش بالمقارنة بالسنوات السابقة.. ويتحمل الطالب الغشاش مسؤولية اختياره حيث يفقد نفسه الفرصة للتعود على النظام الجديد ولن يجد فرصة للغش فى امتحان الثالث الثانوى فى صيف 2021 ولا يلومن إلا نفسه".

وتابع الوزير: "لمن يصرخ "بعدم تكافؤ الفرص وحق اولادنا" أقول لا يوجد منطق فى هذا من الأساس لاننا فى سنة نقل ولأنه لا يوجد أى حقوق ضائعة لمن اجتهد وحاول ويتعلم أما الحقوق الضائعة فعلا أو الفرص الضائعة فهى لهؤلاء الغشاشين أنفسهم وليس لمن اجتهد، بالتوفيق مع ثقتى الكاملة أن أولادنا قادرون على التعلم لو عقدوا العزم ولو أخلص المعلمون للهدف وآمن بضرورته اولياء الأمور".



إجابات امتحان الفيزياء للصف الثانى الثانوى العام