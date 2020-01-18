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معهد التغذية يكشف عن نصائح غذائية ورياضية من أجل صحة أفضل

السبت، 18 يناير 2020 02:02 ص
معهد التغذية يكشف عن نصائح غذائية ورياضية من أجل صحة أفضل التغذية الصحية السليمة
كتب وليد عبد السلام

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كشف المعهد القومى للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان عن 8 خطوات غذائية ورياضية من أجل صحة أفضل، والتى جاء أولها بدء اليوم بتناول وجبة الإفطار والتى تساعد على استيعاب الدروس المدرسية.

وقال المعهد القومى للتغذية، أنه يفضل الحركة من خلال المشى أو ركوب العجل مع التحرك من حين إلى أخر أثناء المذاكرة، بالإضافة إلى اختيار وجبات غذائية يومية متنوعة مع عدم تناول كميات كبيرة من طعام واحد.

وأضاف معهد التغذية: يجب اختيار الوجبات الخفيفة بعناية كأن تكون كوب لبن خالٍ من الدسم أو ثمرة فاكهة أو كوب بليلة أو حمص الشام، كما يجب الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة مع الفواكه، وكذلك البقوليات والحبوب، مؤكدًا أنه يجب الإقلال من تناول الحلويات والأطعمة الدهنية والمشروبات الغازية.

وتابع المعهد القومى للتغذية: يجب مشاركة أصدقائك وأسرتك فى زيادة النشاط البدنى للحصول على المتعة والسعادة، كما يجب المشاركة فى الأنشطة الرياضية بالمدرسة أو النادى، ونصح معهد التغذية بالإقلال من تناول الوجبات السريعة خارج المنزل لاجتوائها على كميات من الدهون والإملاح والسكريات.

وكان حذر المعهد القومى للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان، من وجبة الكومبو التى يحرص الشباب والأطفال على تناولها، والتى تحتوى على البطاطس المقلاة مع سندوتش البرجر وكوب من المياه الغازية، مؤكدًا أنها ضارة بالصحة.

وقال المعهد القومى للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان، إنها وجبة غنية بالسعرات الحرارية وليس بها أى قيمة غذائية مطلقًا، كما أنها ليس بها أى خضراوات وألياف وفيتامينات ومعادن.

وأضاف المعهد القومى للتغذية ،أن وجبة الكومبو غنية بالنشويات والدهون والسعرات العالية فالبطاطس المقلاة تحتوى على 340 سعرًا حراريًا وسندوتش البرجر الوسط به 540 سعرًا حراريًا والمياه الغاذية تحتوى على 2220 سعرًا حراريًا .

وكان كشف المعهد القومى للتغذية عن فوائد أوميجا 3 لخفض الوزن وبناء العضلات للكبار، حيث أكد أن العديد من الدراسات أثبتت أن حمض الأوميجا 3 الموجود فى الأغذية المختلفة أو حتى المصنع يقوم بالمساعدة على حرق الدهون وزيادة الكتلة العضلية.

وقال المعهد القومى للتغذية، إن الأوميجا 3 تقوم بزيادة نسبة التيستسترون هرمون الذكورة البنائى، كما أثبتت الدراسات أيضًا أن تناول 1.8 جرام فقط من زيت السمك يوميا لمدة 3 شهور يزيد من معدلات حرق الدهون بـ22%.


الصحة

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